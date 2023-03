Sandra Cuevas victoriosa ante Mario Maldonado y bajan contenido de Twitter en su contra

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La alcaldesa en Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, fue notificada que el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) le otorgó la medida cautelar solicitada consistente en el retiro inmediato de las publicaciones de Twitter del periodista, Mario Maldonado, relacionadas con hechos controvertidos que, se concluyó, constituyen “violencia política contra las mujeres en razón de género”. Asimismo ordenó a la Red Social Twitter el retiro de las publicaciones y comentarios contenidos en las ligas que contienen las publicaciones del probable responsable.

Al respecto, Sandra Cuevas dijo que como alcaldesa, pero más que nada como ciudadana y mujer, no puede permitir que bajo la bandera del periodismo, personas hagan eco de expresiones que tengan por objeto denigrar a las mujeres. De igual manera, precisó que no está en contra del escrutinio que se pueda hacer de su gobierno, pero debe ser desde la perspectiva del servicio público, de los resultados de su gestión y no sobre su condición de mujer. Por ello, ratificó que el 8 de marzo es un día para recordar que las mujeres deben defender sus derechos.

Cabe señalar que el pasado 28 de noviembre de 2022, la alcaldesa Sandra Cuevas presentó queja ante el Instituto Electoral de la Ciudad de México, en la que denunció diversos hechos que son violatorios del marco legal en materia electoral y que constituyen violencia política en razón de género. Al respecto, el Instituto Electoral no inició el procedimiento y decidió rechazar de plano el escrito de queja. La determinación fue impugnada ante el Tribunal Electoral de la Ciudad de México, el cual ordenó al Instituto Electoral iniciar el procedimiento administrativo sancionador con perspectiva de género en razón de que existen elementos de violencia política en razón de género en contra de la Alcaldesa, Sandra Cuevas.

Sandra Cuevas, alcaldesa en Cuauhtémoc, Foto: Especial

Cabe señalar que 10 de noviembre de 2022, el periodista Mario Maldonado publicó una columna en la que mencionó un presunto vínculo entre Sandra Cuevas, la alcaldesa de la Cuauhtémoc y el principal sospechoso en el feminicidio de Ariadna Fernanda, Rautel “N”, quien se encuentra detenido por este caso, algo que provocó la respuesta inmediata de la funcionaria capitalina, quien señaló que se trata de una difamación.

En ese sentido, Mario Maldonado denunció intimidación por parte de Sandra Cuevas debido al tema planteado en la columna y compartió que lo bloqueó de Twitter. “Sandra Cuevas (quien me tiene bloqueado, lo cual contraviene una declaratoria de la SCJN), me llama a mi celular para intentar intimidarme. ‘Te estoy grabando’, dice. Y luego me intenta reclamar lo escrito hoy en mi columna”, se puede leer en el perfil del comunicador.

