(VIDEO) AMLO amenaza a EU: No permitirá intervención de fuerzas armadas extranjeras en México

Ciudad de México.- En la conferencia de prensa matutina de este jueves, efectuada desde el Búnker del exsecretario de Seguridad Pública durante el sexenio de Felipe Calderón, Genaro García Luna, el presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) lanzó una amenaza al Partido Republicano de Estados Unidos (EU), el cual propuso una iniciativa para que fuerzas armadas intervengan en México en el combate contra el narcotráfico.

AMLO rechaza intervención militar extranjera en México. Foto: Internet

En la 'mañanera' de este jueves 9 de marzo del 2023, el jefe del Ejecutivo Federal mexicano, AMLO, señaló que si EU continúa con su iniciativa para que militares estadounidenses intervengan en territorio nacional bajo el pretexto de combatir el tráfico de fentanilo, el Gobierno de la Cuarta Transformación (4T) iniciará una campaña de información para que los votantes hispanos del país vecino, no lo hagan a favor del Partido Republicano.

De una vez fijamos postura: nosotros no vamos a permitir que intervenga ningún gobierno extranjero, y mucho menos que intervengan fuerzas armadas de un gobierno extranjero en nuestro territorio, y desde hoy vamos a iniciar una campaña de información a los mexicanos que viven y trabajan en EU y a todos los hispanos para informarles de lo que estamos haciendo en México y cómo esta iniciativa de los republicanos, además de irresponsable, es una falta de respeto a nuestra soberanía, a nuestra independencia y si no cambian su actitud y piensan que van a utilizar a México para sus propósitos [...] politiqueros vamos a llamar a que no se vote por ese partido", agregó.