Así funciona el nuevo refugio para migrantes en la alcaldía Tláhuac, en la Ciudad de México

Ciudad de México.- Después de la tragedia registrada en Ciudad Juárez, en la cual perdieron la vida 39 migrantes, quienes quedaron atrapados en un auténtico infierno, en la Ciudad de México se tomaron cartas en el asunto y se abrió un nuevo albergue para estos viajeros, el inmueble está ubicado en la alcaldía Tláhuac y su objetivo es dar alojamiento a estas personas, quienes estaban en las inmediaciones de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados.

En ese marco, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó que al inmueble arribaron las primeras 21 familias. Asimismo, agregó que para la administración a su cargo es importante atender este tema y trabaja en coordinación con el Instituto Nacional de Migración (INM) parara habilitar módulos de la Comar en este nuevo albergue para personas migrantes en la capital.

“Abrimos un albergue en Tláhuac, el día de ayer se habló con cada una de las familias que están en la plaza cerca de Comar, se les ofreció atención, y de todas las personas que están ahí”, señaló Sheinbaum Pardo.

Migrantes en Tláhuac, Foto: Especial

Por otro lado, dejó claro que no se obligará a ninguna persona a acudir a este nuevo refugio “Abrimos ya este albergue, para dar un trato humanitario. Se les invita a que acudan a este lugar. Lo mismo que a personas en situación de calle. No se les puede obligar', dijo Sheinbaum al remarcar que 'mientras no cometan una falta cívica o penal, obviamente un delito penal, no puede haber una obligación”, señaló la mandataria capitalina.

Además, aprovechó para referirse a la alcaldesa en Cuauhtémoc, a quien calificó de racista y clasista, esto después de que Sandra Cuevas informara que se instalará una casa del migrante en la demarcación a su cargo para atender a las personas que se encuentran en la Comar. Asimismo, afirmó que este inmueble iniciará operaciones el próximo 20 de abril y no se permitirá que “los migrantes anden por la calle”.

“Es igual que aquella declaración, que hizo cuando hablaba de los pobres… Es profundamente racista también. Clasista y fuera de la ley', afirmó Sheinbaum, quien aseguró que 'la constitución es clara, en la Ciudad. Ella no voy a opinar más”, indicó la mandataria capitalina. Por su parte, Sandra Cuevas aseguró que este nuevo inmueble tiene el objetivo de dar seguridad y proteger los derechos humanos de los migrantes.

Fuente: Tribuna