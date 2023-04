Todo listo para sacudir la 'polilla': Lo que debes saber sobre el 'Gran Cumbión' gratis hoy en el Zócalo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Por fin ha comenzado el cuarto mes del año y con ello uno de los eventos en la CDMX más esperados termina de afinar detalles, pues basta recordar que hace un par de semanas el Gobierno encabezado por Claudia Sheinbaum Pardo, lanzó la invitación sobre el denominado Gran Cumbión en el Zócalo con artistas como Los Askis, Kumbia Kings y Margarita la Diosa de la Cumbia; si planeas asistir, esto te interesa.

De acuerdo con lo expuesto por la Secretaría de Cultura de la CDMX, el evento arrancará en punto de las 18:00 horas en la Plaza de la Constitución, es decir, el corazón de la CDMX donde desde hace algunas horas, las autoridades terminaron de montar el escenario, al tiempo que elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) se desplegaron en el primer cuadro de la capital para comenzar a recibir a quienes 'apartan' lugar para tener la mejor vista.

El evento está programado para durar aproximadamente tres horas y por el ingreso no se cobrará absolutamente nada. Hasta ahora no se sabe si se instalarán pantallas gigantes como ha sucedido en otros eventos, especialmente por las lluvias que azotaron el Valle de México en días anteriores. No obstante, se sabe que ya hay calles cerradas que se mantendrán así hasta las primeras horas del domingo 2 de abril.

Calles cerradas para vehículos

Andador Madero

5 de Mayo

20 de Noviembre

16 de Septiembre

José María Pino Suárez (habilitada solo para peatones)

Foto: Twitter

En caso de tener que circular por alguna de las calles antes mencionadas, se ha sugerido tomar en cuneta el Eje 1 Norte, Eje 1 Oriente, José María Izazaga, Fray Servando Teresa de Mier o bien el Eje Central Lázaro Cárdenas. En caso de ser necesario, el Centro de Orientación Vial informará vía redes sociales si hay más vialidades cerradas, desviaciones o reducción de carriles por este evento.

En caso de buscar llegar al concierto a través del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, se puede usar las Líneas 1, 2 y 8 específicamente las estaciones Isabel La Católica, San Juan de Letrán, Allende, Balderas, Juárez, Bellas Artes e Hidalgo, las cuales se encuentran en el primer cuadro de la capital y te arcarán al Zócalo Capitalino donde el escenario ubicado a espaldas de la Catedral Metropolitana, ya está listo para poner a todos a bailar uno de los géneros más populares del país.

Captura de pantalla

Mediante las redes sociales, la jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, compartió un video donde se observa a los artistas que engalanarán el primer cuadro de la ciudad con su música. Se recuerda que no está permitido el acceso con bebidas embriagantes, sustancias ilegales, armas punzocortantes y de fuego, sillas o cualquier otro objeto que obstruya la movilidad dentro del recinto.

"¡La Cultura es un derecho!", escribo la mandataria en redes.

Fuente: Tribuna