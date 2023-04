Los capitalinos de despiden de El Plaza Condesa; los trabajos de demolición ya habrían comenzado

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Este lunes los habitantes de la Ciudad de México le dicen adiós a uno de los recintos de espectáculos más icónicos de la capital, pues el Plaza Condesa comenzó a ser demolido, se trata de uno de los espacios que marcó la historia de los conciertos en la Ciudad de México (CDMX). Sin embargo, fue dañado por los sismos que se registraron en 2017 y fue imposible organizar otra presentación en él.

Desde aquel 19 de septiembre de 2017, la estructura de El Plaza Condesa se dañó, así como la acústica del sitio, lo que generó una ola de problemas para la organización de espectáculos. Este lugar, a pesar de su aforo de solo dos mil 100 personas, recibió a artistas de talla nacional e internacional. Fue construido entre 1952 y 1973, ubicado en la calle Juan Escutia, en la colonia Hipódromo Condesa, rápidamente se convirtió en el centro de presentaciones de grandes bandas.

Tres años después de los sismos, en 2020 el Plaza Condesa fue clausurado por Protección Civil de la alcaldía Cuauhtémoc, cuyo personal colocó los sellos de suspensión de actividades al ser considerado como un lugar de “alto riesgo de colapso”. De esa manera se terminó la historia de este emblemático espacio, el cual en sus 13 niveles también albergaba áreas comerciales, así como unidades habitacionales.

Plaza Condesa, Foto: Especial

Demolición de El Plaza Condesa

Este lunes las redes sociales se comenzaron a llenar de fotografías, en las cuales se observa a trabajadores, por lo que es posible que la demolición de El Plaza Condesa comenzara este lunes. En las imágenes se puede observar el edificio en malas condiciones. Asimismo, la presencia de vehículos de Protección Civil. En este recinto desfilaron artistas de todos los géneros musicales. Sin embargo, en 2020, el recinto cerró sus puertas.

Cabe señalar que después de peritajes del Gobierno de la Ciudad de México, las autoridades determinaron que el espacio ya no era apto para las presentaciones de los artistas. Después, permaneció abandonado y no se supo sobre el destino del recinto. En 2021, Cesar Cravioto, coordinador de Reconstrucción de la CDMX afirmó que El Plaza Condesa se encontraba en litigio entre dueños del edificio y una empresa que compró departamentos para construir un desarrollo inmobiliario.

Además, el funcionario capitalino dejó claro que este inmueble no podía ser atendido por la Comisión de Reconstrucción, por lo que no había futuro para el Plaza Condesa. Hasta el momento, las autoridades capitalinas no han emitido una postura sobre el inicio de estas obras para demoles el recinto de conciertos.

Fuente: Tribuna