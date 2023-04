Termina la cuenta regresiva: Este es el artista que Claudia Sheinbaum confirma en el Zócalo de la CDMX

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La noche del pasado domingo 9 de abril, el Gobierno de la Ciudad de México encabezado por Claudia Sheinbaum Pardo, anunció que faltaban solo unas pocas horas para que el público en general supiera qué artista sería el siguiente en abarrotar el Zócalo capitalino con un concierto masivo, por lo que de inmediato comenzaron las especulaciones respecto a quién sería el elegido para haber vibrar el corazón de la capital.

La mandataria capitalina ya había advertido en redes como Facebook, Instagram o Twitter que el anuncio se revelaría solo por su cuenta oficial en TikTok, motivo que la llevó a invitar a los usuarios a seguirla co el fin de no perderse de nada; no obstante, la tendencia adelantaba que Bad Bunny, Cafifanes o hasta Manu Chao serían los que llegarían al corazón de la capital para reunir a miles de residentes.

"Hay muchos rumores pero, ¿quién será? Nos vemos mañana", decía el video.

Poco antes de las 13:00 horas de este lunes 10 de abril, la mandataria subió un video donde, acompañada de la secretaria de Cultura de la CDMX, Claudia Curiel de Icaza, le adelanta: "Te hablan jefa", por lo que ella responde a una llamada con un tono peculiar, lo que llevó a todos a conocer que no fue ninguno de los artistas que se esperaba, sino la cantante española Rosalía.

"¡Rosalía!", dice Sheinbaum emocionada para después confirmar la fecha y horario de este concierto.

Foto: Captura de pantalla

La artista de origen español quien dicho sea de paso acaba de estar en el Festival Ceremonia, se presentará el 28 de abril en punto de las 20:00 horas en el Zócalo capitalino, concierto que llevó tanto a la 'corcholata' de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) como a la funcionaria, a hacer el ademán de 'Motoami' que en repetidas ocasiones se le ha visto a hacer a la política, sobre todo cuando es blanco de críticas por recorrer la ciudad a bordo de una motocicleta.

Foto: captura de pantalla

Cabe destacar que el concierto será totalmente gratis y se espera que el récord de audiencia sea mayor que el que registro Grupo Firme, agrupación que no solo llenó la plancha del Zócalo, sino también las calles que conducen hasta donde estaba el escenario principal. Por este evento, en los siguientes días se revelará cómo será el operativo de seguridad y claro, los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) que blinden el Zócalo.

Con la confirmación de Rosalía en el Zócalo, el artista de origen francés Manu Chao quedó oficialmente descartado, siendo este el que encabezaba la lista de favoritos para hacer vibrar el lugar más representativo del país, especialmente porque dejó de ser considerado persona non grata y con ello, puede regresar a suelo mexicano tanto a ofrecer conciertos como en calidad de turista.

Foto: Twitter

Fuente: Tribuna