Interno se queda dormido al interior del Cereso de Puebla y autoridades activan protocolo de fuga

Comparta este artículo

San Miguel, Puebla.- Se encendieron las alarmas en el Centro de Readaptación Social (Cereso) de Puebla, pues las autoridades de seguridad del inmueble activaron todos los protocolos de una fuga de un reo, esto después de que uno de los reclusos no asistiera al pase de lista que se realiza a las 20:00 horas. De acuerdo con los custodios del penal de San Miguel, se notificó la ausencia y comenzó la búsqueda del interno en la prisión.

Asimismo, el exterior del centro también fue fuertemente custodiado por las autoridades estatales. Sin embargo, las autoridades poblanas se llevaron una gran sorpresa al darse cuenta de que el reo no había intentado escapar, sino que se había quedado dormido en una zona del penal, por lo que no asistió al pase de lista y provocó toda una movilización policiaca en el Cereso y sus alrededores.

En ese sentido, durante la búsqueda, el interno fue localizado en un espacio aislado al interior del centro de detención, donde, los elementos que lo encontraron refirieron, se encontraba profundamente dormido. Ante el hallazgo, notificaron de inmediato a los superiores para terminar con el operativo. Asimismo, lo llevaron de inmediato al área médica para descartar algún malestar de salud.

Fuga en el Cereso de Puebla, Foto: Especial

Después de ser trasladado, las autoridades del penal se entrevistaron con el recluso, quien refirió que solo se quedó dormido y no contempló el tiempo, por lo que no regresó a su celda y tampoco asistió al pase de lista. Ante esa información y tras confirmar que no se trató de un intento de fuga, se desactivaron los protocolos y el centro penitenciario volvió a la normalidad. En cuanto al reo, este fue trasladado a su celda.

Asimismo, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), descartó que un interno del Cereso de San Miguel, en el municipio de Puebla, se hubiera fugado. Incluso, el titular de la dependencia, Daniel Iván Cruz Luna, explicó que el reo no fue ubicado en su celda, pues se quedó dormido en otra área del centro penitenciario. Asimismo, se tuvo que realizar una conferencia de prensa en la cual las autoridades descartaron la fuga de un interno.

Asimismo, el funcionario poblano explicó que el interno se resguardó de la fuerte lluvia que cayó en la zona y por ello se dificultó su búsqueda. Todo surgió cuando al momento de realizarse el pase de lista, los oficiales se percataron que uno de ellos no se encontraba en el dormitorio, por lo que se reportó el hecho a los altos mandos. Por ello, se revisaron todos los accesos y la zona perimetral para descartar que pudiera haber escapado.

Fuente: Tribuna