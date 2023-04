Desaparición de Perla Cristal: Lo que se sabe del caso y los bloqueos de su familia en la CDMX

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El 9 de abril pasado comenzaron a circular en redes sociales imágenes de Perla Cristal, joven de tan solo 19 años, que después de varios días sigue sin aparecer. En un principio, la boleta de búsqueda que levantó la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) señaló que los hechos habían ocurrido en la CDMX en la alcaldía Tláhuac dentro de la colonia Barrio Santa Ana.

Ante ello, la familia de la joven señaló este viernes que Perla fue vista por última vez en la carretera de la ciudad de León, Guanajuato. De acuerdo con Allison, mejor amiga de la ahora desaparecida, se dirigían a un viaje en aquel estado, desmintiendo así las versiones que decían haberla visto por última vez en Tláhuac. En las declaraciones, la joven comentó que viajaba con dos hombres y que al momento de despertar, su amiga ya no estaba.

En ese marco y tras seis días de búsqueda exhaustiva la familia y seres queridos de Perla Cristal decidieron bloquear la Avenida Tláhuac y Ruperto Pérez de León, en la colonia Santiago Centro, para exigir la búsqueda y localización de la joven. De acuerdo con las versiones, la joven había salido a cenar con amigos y desde entonces se perdió el contacto con ella. Ante ello, la a Fiscalía General de Justicia capitalina ya abrió una carpeta de investigación y emitió una Alerta Amber para su localización.

De acuerdo con la ficha de búsqueda, la joven vestía una blusa tipo ombliguera con estampado de animal print, pantalón de mezclilla azul, tenis blancos y chamarra de color café claro. Entre las señas particulares destaca una perforación en la nariz de lado izquierdo. Es de complexión delgada, de tez apiñonada, boca mediana, cejas pobladas, ojos medianos, café oscuro, cabello lacio castaño oscuro, 1.55 metros de estatura, cara ovalada, nariz mediana y labios medianos.

“El día 9 de abril fue vista por última vez PERLA CRISTAL GAVIÑA ORDAZ en la carretera de León. Iba acompañada de dos hombres y una mujer de nombre Alison. Alison relata que iban a un viaje y de pronto el auto se descompuso; entonces optaron por quedare a dormir ahí. Más tarde, Alison despertó y Perla ya no se encontraba ahí. Posteriormente los dos hombres le ofrecieron a Alison para que se regresara a la CDMX.”, señaló el comunicado de la familia.

Después de lo anterior, los ataques de los internautas en contra de la amiga no se hicieron esperar, pues criticaron que no tuviera información a pesar de haber estado presente y con ella todo el tiempo. Ante ello, la joven se posicionó en redes sociales y comentó que no había respondido por órdenes de la Fiscalía, pero señaló que ha colaborado en todo momento con las autoridades y ha brindado todos los datos para dar con el paradero de Perla.

