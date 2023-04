En plena quincena: Así aplica este 15 de abril el programa 'Hoy No Circula Sabatino' en la CDMX y Edomex

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Ahora que la quincena ha llegado, muchos ciudadanos buscan la manera de salir a disfrutar de la ciudad o incluso, entre sus planes organizan una salida fuera de la CDMX; sin embargo, para muchos puede que no sea una buena idea ya que las autoridades recordaron que sin excepciones, se mantiene vigente el programa Hoy No Circula este sábado 15 de abril, por lo que las unidades a las que les toque 'descanso', deben evitar circular desde las 05:00 y hasta las 22:00 horas de este día.

Según información arrojada por la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), al ser este sábado 15 de abril el tercero del mes, los vehículos que deberán evitar circular en el horario previamente descrito son aquellos que tengan holograma 1 y terminación de placa en número non, es decir 1, 3, 5, 7 y 9; además, también deberán apegarse a esta normal los que cuenten con holograma 2 y placas emitidas por entidades foráneas.

Foto: Ilustrativa

Pese a que el programa está vigente durante todo el día, las autoridades remarcaron que hay unidades que quedan exentas de apegarse al mismo, ejemplo de ello son los que cuenten con holograma 0 y 00, así como los automóviles eléctricos o híbridos. Mismo caso será para los que tengan placas para personas con discapacidad e incluso unidades de servicio médico como ambulancias, patrullas, autobuses de pasajeros y claro está, motocicletas.

Foto: Twitter

Es importante señalar que el Programa Hoy No Circula Sabatino se encuentra vigente en las 16 alcaldías de la Ciudad de México además de un total de 18 municipios del Estado de México, los cuales son: Atizapán de Zaragoza, Coacalco de Berriozábal, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec de Morelos, Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Tecamac, Tlalnepantla de Baz, Tultitlán y Valle de Chalco.

¿De cuánto es la multa?

Los elementos de tránsito adscritos a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), serán los únicos que cuenten con la capacidad para levantar una infracción en caso de violar el reglamento de tránsito y por en de, también esta medida, por lo cual se informó que en la actualidad el valor a pagar es de 20 a 30 Unidles de Medida y Actualización (UMA), la cual cuenta con un valor unitario de 103.74 pesos, lo que deja un total a pagar de entre mil 924.40 pesos y hasta los dos mil 886.60 pesos tan solo por circular en el día que no corresponde.

A modo de remate, se recuerda que además de la CDMX y el Estado de México, entidades como Hidalgo, Morelos, Puebla, Querétaro y Tlaxcala forman parte de la CAMe, por lo cual también cuentan con programa Hoy No Circula cuya finalidad es la de evitar emisiones de gases contaminantes al ambiente, de tal manera que si la calidad del aire empeora a lo largo del día, la misma dependencia informará si se pone en marcha y Doble Hoy No Circula donde además de las unidades antes descritas, otras deberán de dear de circular hsta nuevo aviso.

