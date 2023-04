VIDEO: ¡Héroes! Médicos se unen y evitan que una persona acabe con su vida en edificio del IMSS

Comparta este artículo

Jalisco, México.- En redes sociales comenzó a circular un video en el que se ve cómo médicos que laboran en un hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se unen para salvar la vida de una persona que pretende lanzarse del piso más alto del inmueble para suicidarse. De acuerdo con la información compartida en Twitter, este evento ocurrió en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, en el estado de Jalisco.

Se detalló que un paciente que estaba en Hospital General Regional 180 del IMSS Tlajomulco, cuyo nombre no se ha revelado, tuvo una crisis. Ante este evento, intentó arrojarse desde el último piso del nosocomio para así acabar con su vida. Sin embargo, médicos y personal de la institución se movilizaron para evitar este suicidio. Por una parte, tomaron a esta persona por las muñecas, para evitar que se lanzara.

En tanto, más personal colocó colchonetas abajo, a fin de que, si esta persona lograba saltar, resultara lo menos lastimado. Al final, el masculino logró lanzarse, sin embargo, gracias a las colchonetas, la caída no fue tan fuerte. Luego del golpe, los médicos y enfermeros se movilizaron para socorrerlo y reingresarlo al hospital. A la fecha de publicación de esta nota, se desconoce cuál habría sido la causa de este intento de suicidio.

Las siguientes imágenes son sensibles, favor de tener discreción.

Después, el IMSS informó que el paciente se encuentra estable, no obstante, no se compartieron detalles sobre el motivo de su hospitalización. Cabe mencionar que no es el primer caso de suicidio que se escucha en días recientes, pues el pasado 11 de abril una joven de 20 años de edad se lanzó de una tirolesa en la Laguna de Náinari, en Ciudad Obregón, Sonora, con la intención de terminar con su vida.

Aunque autoridades intentaron ayudarla, la joven logró su cometido, sin embargo, no murió; sólo quedó seriamente lesionada. Horas después, la tarde del 12 de abril del 2023, se confirmó que la joven falleció a causa de las fracturas que sufrió su cuerpo. Ante esta situación el alcalde de Cajeme, Javier Lamarque Cano, informó que retirara la tirolesa, no obstante, la población ha enunciado que es necesario tener más cuidado y atención a la salud mental para evitar estos siniestros. ¿Qué opinas?

Recuerda que ante cualquier situación de emergencia, miedo o ganas de atentar contra tu vida, siempre puedes llamar a la línea 911 desde todas las partes de México; ahí te podrán ayudar si te sientes mal o necesitas hablar con alguien. No arriesgues tu vida.

Fuente. Tribuna