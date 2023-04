Fentanilo, la balanza de la tensa relación de México con Estados Unidos

Ciudad de México.- La 'pandemia' del fentanilo se ha posicionado como uno de los temas prioritarios en la agenda de binacional, pues se trata de una crisis tan compleja que incluso ha ocasionado diferencias entre el gobierno mexicano y estadounidense, los cuales no quitan el dedo del renglón, buscando a la vez estrategias para erradicar este problema, sin tener éxito hasta el momento; actualmente el tema se ha vuelto una pieza clave en la relación que tienen y tendrán en un futuro ambos países.

Informes de la Oficina Nacional de Política de Control de Drogas de la Casa Blanca revelan que este opioide (fentanilo) causó la muerte por sobredosis de más de 70 mil estadounidenses solamente en 2021 y más de 106 mil en 2022; en México, desde el año 2019 (primer año con Andrés Manuel López Obrador en el poder), los decomisos de fentanilo han ido al alza de forma considerable.

En medio de este problema tan profundo, México juega un papel clave, pues según señala Estados Unidos, el país gobernado por Andrés Manuel López Obrador se ha convertido desde años atrás en el principal abastecedor de esta droga.

En los informes del Servicio de Investigación del Congreso de Estados Unidos se detalla que previo al año 2019 China era la principal fuente de fentanilo ilícito; sin embargo, después del año 2018 los cárteles mexicanos tomaron el protagonismo, una vez que la República Popular China impuso los controles correspondientes. Hoy en día, el gobierno de Joe Biden señala que las organizaciones criminales mexicanas usan las materias primas de origen chino, incluidos los precursores químicos que no son internacionalmente controlados y son correspondientemente legales, para producir el fentanilo que se consume en dicho país.

En uno de sus últimos intentos por obtener resultados positivos, las delegaciones de ambos países se reunieron en Washington y realizaron distintos acuerdos para aplicar una estrategia conjunta; México promete frenar a toda costa el traslado de esta droga al país vecino, mientras que Estados Unidos ha anunciado acciones directas contra una de las agrupaciones criminales mexicanas más famosas, el Cártel de Sinaloa.

Si bien tanto México como Estados Unidos han emprendido acciones, el problema es tan grave que también ha detonado un interminable debate entre ambas naciones. Durante la última reunión, el jueves de la semana pasada, Rahul Gupta, zar antidroga en Estados Unidos, insistió en que México es el responsable de la producción de esta droga.

"Sabemos que los componentes químicos de China están llegando a México. Sabemos que el fentanilo se está produciendo en México. Sabemos que hay transbordo por la frontera, así como por rutas aéreas y marítimas a Estados Unidos", señaló el estadounidense, advirtiendo que si no se combate el problema de forma acertada, la crisis que se vive en Estados Unidos se podría ver replicada en la nación mexicana en cuestión de tiempo.

En contraparte, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, niega que el país sea responsable de la producción; el mandatario incluso envió una carta al gobierno de China, en la que solicitó información detallada sobre las exportaciones de fentanilo, pero el gobierno de aquel país negó que exista tráfico ilegal desde su nación hasta México.

Si no se produce en China, ¿en dónde se produce? Aquí vuelvo a dejar de manifiesto que en México no se produce en fentanilo, no se produce la materia prima para el fentanilo. Y si dicen los del gobierno chino que tampoco producen, entonces es interesante saber quién lo está produciendo", respondió el mandatario mexicano en una de sus últimas conferencias matutinas.