(VIDEO) No entienden: Turista sube, otra vez, a la Pirámide de Kukulcán pero se salva de los golpes

Mérida, Yucatán.- El pasado mes de noviembre del 2022, una mujer de origen español fue atacada por los visitantes del recinto arqueológico de Chichen Itzá luego de que, pese a la advertencia que recibió, subió la pirámide de Kukulcán, uno de los monumentos considerados sagrados y el cual, con el objetivo de mantener su conservación, fue cerrado al público impidiendo así llegar hasta el punto más alto; pese al antecedente, un turista replicó la acción de la mujer aunque en esta ocasión la reacción de los testigos fue menos agresiva.

De acuerdo con lo expuesto por las autoridades, el pasado fin de semana un hombre que al momento de los hecho vestía una bermuda en color azul y playera blanca, violó los límites de seguridad y comenzó a subir poco a poco los escalones del denominado 'Castillo', lo que de inmediato dio pie a que testigos comenzaran a chiflar para no solo llamar la atención de los encargados, sino también del hombre que pese a estar prohibido, siguió subiendo hasta la parte más alta del templo.

Testigos no dudaron en grabar este evento y, una vez difundido en las redes sociales, el clip ha sido motivo para remarcar que, en caso de que el sitio cierre, será a consecuencia de la poca importancia que los turistas dan a no violentar de esta manera los recintos grabados de la cultura maya. Cabe insistir en que las autoridades del sitio arqueológico no subieron para detener al hombre, sino que lo esperaron al pie de la escalinata para detenerlo una vez que este regresara a tierra firme.

Como había ya un despliegue de encargados en el sitio donde el hombre había comenzado su ascenso, los testigos no pudieron atacarlo como sucedió con una mujer en noviembre pasado; sin embargo, sí se llevó varios insultos pues se sabe, la multa por violar de esta manera los recintos sagrados es de más de 100 mil pesos. Por ahora, no se sabe si el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) sí aplicó la sanción o si solo quedó como antecedente contra el hombre infractor.

"En los últimos segundos de una grabación se observa que el sujeto se cansa de la conversación que estaba teniendo una oficial con otras personas y se sienta en una piedra ubicada a aproximadamente dos metros de distancia", resaltaron medios locales sobre este hecho.

Con base a lo expuesto por la Ley Federal Sobre Monumentos Arqueológicos, Artísticos e Históricos, la pirámide de Kukulcán no es la única que está cerrada al público, sino que son varios los recintos de este tipo los que cuentan con protección para mantener su conservación; no obstante, los turistas en su afán de acceder a vistas únicas o incluso ‘cargarse de energía’, omiten que la prohibición sea por un bien común y por ello toman la decisión de subir.

Por este hecho, se han impuesto multas que van desde los cinco mil y hasta los 50 mil pesos dependiendo la gravedad de los hechos; no obstante, pese a tal castigo se sabe que son varios los visitantes, tanto nacionales o extranjeros, que no acatan la medida y accidente a los recintos arqueológicos causando descontento entre la población que insiste en que debería haber más vigilancia para evitar la repetición de los hechos.

