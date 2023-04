Tras choque de 2 aviones en el AICM, autoridades inician investigaciones para deslindar responsabilidad

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La tarde del pasado 17 de abril del presente año, autoridades del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) informaron que dos aviones habían chocado mientras estaban en tierra, es decir, ambas unidades se encontraban sobre la pista; sin embargo, pese a que el incidente no dejó personas lesionadas, la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) informó que ya se habían puesto en marcha las investigaciones para deslindar responsabilidades.

Mediante un comunicado de prensa, la dependencia en cuestión informó que durante el accidente se vieron involucrados un avión Boeing 757 con matricula N694DL de la aerolínea Delta, además de un Boeing 737 con matrícula XA-Amo de Aeroméxico. Con estos detalles, se comenzaron las investigaciones adecuadas para determinar el grado de responsabilidad y con ello, esclarecer los hechos que alertaron a todo el país y a la comunicad internacional.

Captura de pantalla

Respecto a la unidad de Aeroméxico que se vio afectada, la empresa determinó que la punta del ala del avión fue la que tuvo el acercamiento con la otra aeronave, por lo que de inmediato se procedió a poner en marcha el protocolo de seguridad que permitió que los clientes no aceptaran su itinerario de viaje, ya que todos fueron cambiados de unidad. No obstante, todo este incidente afectó el resto de los vuelos de otras aerolíneas ya que no se permitieron despegues hasta nuevo aviso.

Aunque el incidente del pasado 17 de abril no causó afectaciones en los pasajeros de ambos aviones involucrados, esto no ha sido impedimento para criticar la falta de proeza de los pilotos así como de los encargados de coordinar el despegue y aterrizaje de las unidades. Por lo cual se recordó la vez que 72 personas perdieron la vida en el AICM aunque en aquella vez los hechos sucedieron el pasado 31 de octubre de 1979.

Foto: Twitter

Durante la década d los 70, un avión de la empresa Western Airlines salió de Los Ángeles, California con destino a la capital mexicana. El vuelo 2605 contaba con un total de 77 pasajeros a bordo más 13 miembros de la tripulación. Si bien todo el viaje parecía estar en orden, al aterrizar en la capital el piloto no tomó en cuenta que la pista 23L estaba en mantenimiento y aterrizó en la misma, lo que causó que se impactara contra un camión de obras que se encontraba obstruyendo la vialidad.

Dado que el piloto trató de evitar que la catástrofe fuera mayor, terminó por impactar el avión contra un edificio dejando un saldo de 72 muertos, entre ellos un trabajador que estaba en la pista en cuestión. Por ahora, este ha sido el único evento fatal que el AICM ha tenido que contar, lo que llevó a exigir que la investigación esclarezca lo que pasó cerca de las 16:00 horas del lunes ya que solo co n estos antecedentes es que se puede evitar la repetición de los hechos.

