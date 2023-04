Temblor hoy: ¿Es probable que vuelva a temblar un día 19? Te contamos por qué no sonó la alerta sísmica

Comparta este artículo

Ciudad de México.- A pocas horas de llevarse a cabo el primer Simulacro Nacional que además será motivo de activar la alerta sísmica no solo en la CDMX sino también en el Estado de México, Puebla o Morelos, por mencionar algunos, un sismo de magnitud 5.8 grados sacudió el municipio de Tecpan en el estado de Guerrero causando temor entre los habitantes del centro y sureste del país pues la mayoría percibió el movimiento pese a que el sistema de altavoces no se activó; no obstante, las autoridades han explicado cuál fue el motivo para no advertir a los habitantes a desalojar el sitio donde el movimiento los sorprendió.

Según lo ha indicado el Centro de Instrumentación y Registro Sísmico, el sismo del martes 18 de abril que se registró en punto de las 22:55:30 horas no ameritó activar la alerta sísmica debido a que la energía radiada en las ondas del movimiento no superaron los niveles adecuados para lanzar tal advertencia, es decir, pese a tener una magnitud superior a los 5 grados, la fuerza de las ondas no causó que fuera perceptible en otras entidades, lo que descartó lanzar la advertencia al público en general.

Al sonar la alerta sísmica, se sabe que hay un aproximado de 50 segundos para evacuar el sitio donde los habitantes estén, tiempo que las ondas tardarán en llegar a los sitios donde no sucedió el epicentro. Al ser ondas débiles, no había necesidad de evacuar y con ello, salvaguardar la integridad de la población. Cabe además remarcar, que esta alerta se activará de manera adecuada cuando un sismo con epicentro en Guerrero cuente con las características necesarias para lanzar dicha advertencia, lo que no sucedió horas antes del Simulacro Nacional.

Del mismo modo, algunos internautas remarcaron que luego del sismo de la noche del martes 18 de abril, algunos celulares se quedaron sin señal, lo que sucede con frecuencia cuando un movimiento telúrico fuerte sí amerita activar el sistema de altavoces. La razón por la cual la señal se pierde se debe a que el movimiento de la tierra puede llegar a causar daños a la fibra óptica que permite mantener la comunicación de dos vías o bien, la haber una saturación en la red (muchos comienzan a tratar de comunicarse con familiares para saber como están), evita que las telecomunicaciones funciones adecuadamente.

Como sucede con los sismos, los cuales no se pueden prevenir, las caídas en la red tampoco se pueden evitar al momento de un sismo fuerte; incluso, dado que este 19 de abril se llevará a cabo un simulacro y los sismos más fuertes que han afectado al país también sucedieron en un día igual, científicos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), informaron qué tan probable es que se vuelva a repetir un sismo de este tipo.

De acuerdo con la información oficial, hay un 5% de probabilidad de que un sismo se repita en un día 19 y con una magnitud mayor a siete grados, como ha ocurrid aunque en los meses de septiembre pero de 1985, 2017 y 2021. La 'Máxima Casa0 de estudios reveló la probabilidad que hay respecto a que un sismo se repita ante la incertidumbre de la población especialmente por la proximidad con el ejercicio de prevención donde en teoría, estaría sucediendo un sismo de 7.5 grados con epicentro en Veracruz.

Investigadores además calcularon que al año pueden suceder dos sismos de magnitud relevante en el país, es decir, de más de siete grados, lo que a su vez pone la probabilidad de la repetición de los movimientos de 1 entre 730. "Si se juntan todas las probabilidades de todos los años de que en alguno de los 32 años haya pasado un evento grande el 19 de septiembre, llegamos al 5% de probabilidad, 1 en 20", aseveró Vala Hjorleifsdottir, investigadora de la UNAM.

Ya tembló en México

Mediante las redes sociales, el Servicio Sismológico Nacional (SSN) informó que en punto de las 04:24:52 horas se registró un sismo de magnitud 4.1 grados en el municipio de Matías Romero en el estado de Oaxaca con una profundidad de 127 kilómetros, además que una hora más tarde, es decir a las 05:16:03 horas un movimiento más afectó el sureste del municipio de Petatlan Guerrero con una magnitud de 4 grados y una profundidad de 13 kilómetros, eventos que tampoco amerizaron la alerta sísmica y que dicho sea de paso, tampoco causaron afectaciones graves.

