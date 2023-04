AMLO 'no supera' resolución de la SCJN sobre quitar la GN a Sedena y se lanza contra ministros

Ciudad de México.- En la conferencia de prensa matutina de este jueves, efectuada desde el Salón de la Tesorería del Palacio Nacional, el presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), volvió a arremeter contra la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), luego de que el pasado martes invalidaran la transferencia de la Guardia Nacional (GN) a la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena).

En la 'mañanera' de este jueves 20 de abril del 2023, el mandatario mexicano López Obrador habló sobre lo "endebles" que los Policías municipales frente al crimen organizado en el país. En esta misma intervención, volvió a arremeter contra los ocho ministros de la Suprema Corte, quienes resolvieron invalidar la transferencia de la Guardia Nacional al Ejército mexicano, para así mantenerla bajo el control de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

AMLO insiste en que su Gobierno defenderá a la GN. Foto: Internet

Es muy importante porque la Policía municipal está muy expuesta, viven ahí los policías, sus familiares y están sometidos a presiones, amenazas, la Guardia Nacional no porque son elementos de distintos lugares del país y tienen un sistema de rotación, de modo que no sean intimidados fácilmente, no les pueden aplicar la máxima de el plata o plomo", aseguró AMLO en su tradicional conferencia de prensa.