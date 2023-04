VIDEO: Gobierno Federal adelanta que el avión presidencial está por venderse; así será empleado el dinero

Comparta este art??culo

Ciudad de México.- Uno de los temas que más ha urgido al actual Gobierno Federal encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador es el de la venta del avión presidencial denominado 'José María Morelos y Pavón', el cual se sabe, sigue bajo resguardo de la Fuerza Aérea Mexicana (FAM), y que pese al esfuerzo, no ha podido hallar comprador; no obstante, el mandatario federal adelantó que esta situación puede cambiar ya que informó que hay "posibilidades" de venderlo sin que ahondara más en los hechos.

Desde el Salón de la Tesorería de Palacio Nacional, el presidente expuso en el espacio conocido como 'La Mañanera' que ya hay una posibilidad de traspasar la aeronave de lujo adquirida por administradores anteriores; no obstante, no mencionó quién es la empresa o persona interesada en adquirirlo pero sí adelantó qué se haría con el recurso obtenido de estar transacción, por lo que valiéndose del discurso de la denominada Cuarta Transformación (4T), el objetivo será el de velar por los más pobres.

"Había un acuerdo para venderlo, el dinero se utilizará para construir hospitales, uno en Tlapa, en la montaña de Guerrero, que es la zona más pobre del estado y otro en Tuxtepec, Oaxaca", dijo ante los representantes de la prensa.

Debido a que el mandatario fue cuestionado por los representantes de la prensa, el tabasqueño no tuvo opción más que responder, adelantando que no entendía cómo es que los medios se enteraban de los movimientos dentro de su administración pero aclaró que la venta "todavía se estaba viendo", lo que permitió conocer que no hay nada seguro y por ello, todo se han manejado como una posibilidad de por fin vender la lujosa unidad.

"Todavía no sé si ya se firmó, pero vamos a esperarnos, pero sí hay esa posibilidad", remarcó.

De manera extraoficial, se reveló que Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras) había firmado la venta del Boeing B787 Dreamliner de uso ejecutivo y por ello sería enviado a la República de Tayikistán; no obstante, el Gobierno Federal no ha remarcado cuánto es lo que se recibió o recibirá por esta transacción, al tiempo de tampoco confirmar si en efecto, el avión se irá hasta el otro lado del mundo.

Foto: Twitter

Al momento de asumir como presidente de México, López Obrador firmó 100 compromisos que se volverían prioridad dentro de su administración, al cual concluirá en 2024. Entre estos se encontraba la venta del avión presidencial ubicada en el peldaño número 63; sin embargo, desde el 2018 cuando asumió el compromiso de deshacerse de esta lujosa aeronave, no ha habido avances aunque sí se sabe, continúa generando gastos por almacenaje en la sede de la FAM.

En el intento por sacarle provecho a la unidad que fue adquirida por un valor de 160 millones de dólares, el Gobierno de AMLO ha tratado de ponerlo a la venta, renta e incluso fue puesto como parte de los lotes que rifó la Lotería Nacional; sin embargo, al no haber suerte para el mismo, el mandatario adelantó que el avión 'José María Morelos y Pavón' podía llegar a ser parte de la flotilla de aeronaves de la Secretaria de la Defensa Nacional (Sedena). El avión cuenta con la capacidad de albergar a 230 pasajeros, además de tener un baño completo más una recámara y oficina que entonces fue usada por Enrique Peña Nieto.

Fuente: Tribuna