'Mañanera': AMLO celebra venta del Avión Presidencial de Calderón y EPN; dinero va para hospitales

Veracruz, México.- En la conferencia de prensa matutina de este viernes, efectuada desde el estado de Veracruz, el presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) habló sobre la venta del Avión Presidencial TP-01 Boeing 787-8 'José María Morelos y Pavón', el cual fue adquirido por el Gobierno de Tayikistán por la cantidad de mil 658 millones de pesos. Compartió con la prensa para qué se utilizará el dinero recaudado.

El Avión Presidencial fue adquirido en el Gobierno de Calderón y usado en el de EPN. Foto: Twitter

En la 'mañanera' de este viernes 21 de abril del 2023, el jefe del Ejecutivo Federal mexicano celebró la venta del Avión Presidencial, el cual fue adquirido por el exmandatario panista, Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012), y usado durante toda la Administración Federal de Enrique Peña Nieto (ENP) (2012-2018). En primera instancia, mencionó que el propósito de dicha aeronave era servir a "pequeños faraones acomplejados".

La verdad es que estamos contentos porque se vendió el ostentoso avión presidencial. Este avión lo compró Calderón aunque no lo usó, se lo dejó comprado al licenciado Peña Nieto, al final del Gobierno de Calderón tomaron la decisión de comprar este avión que lo mandaron hacer especial, no es un avión construido en serie [...] Un despropósito [la compra del Avión Presidencial], miren los lujos, para pequeños faraones acomplejados. Quisimos venderlo desde el principio, hice ese compromiso en la campaña, hemos vendido 10 aviones, no nada más fue este", compartió AMLO en su conferencia de prensa.