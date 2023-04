Feminicidio de Debanhi Escobar: Lo que se sabe a un año de su hallazgo en el motel Nueva Castilla

Comparta este artículo

Monterrey, Nuevo León.- “Mi hija está muerta y no sé qué hacer”, fueron las palabras de Mario Escobar después de salir del motel Nueva Castilla, esa fue la manera en que informó el asesinato de Debanhi Escobar, cuyo cuerpo fue encontrado al interior de una cisterna después de 13 días de búsqueda, 365 día después, las respuestas parecen lejanas y todavía no hay detenidos, una muestra del fracaso de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León.

Ahora, el padre de Debanhi Escobar aseguró tener nueva información sobre los presuntos responsables. Sin embargo, denunció que la corrupción ha sido un lastre para el avance de las investigaciones. Incluso, mencionó que se está cerca de esclarecer el caso, pero dijo que los funcionarios no han permitido el avance de las indagatorias, pues dijo “hay mucho atrás de la Fiscalía.

“Estamos a 365 días de que Debanhi fue plantada en el motel y se cumple un año de esa atrocidad que le hicieron a nuestra hija”, señaló Mario Escobar.

En ese sentido, se realizó una marcha que partió de la Macroplaza, en Monterrey y se dirigió a las instalaciones de la Fiscalía de Nuevo León, el objetivo fue llegar hasta el motel Nueva Castilla, donde se efectuó un minuto de silencio. Asimismo, el padre de Debanhi señaló que hay muchas interrogantes en el caso, pero lo único que busca es encontrar la justicia y la verdad sobre el feminicidio de su hija de tan solo 18 años.

Debanhi Escobar era una estudiante de Derecho en la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL). El 8 de abril de 2022 fue a una fiesta con un grupo de amigos en el municipio de Escobedo. El primer trayecto lo hizo acompañada de dos amigas y el regreso, sola. Debanhi abordó el taxi de vuelta a las 04:17 horas. Sin embargo, después de unos metros de recorrido, Debanhi se bajó del coche en el kilómetro 15.5 de la carretera de Monterrey a Nuevo Laredo.

Marcha por Debanhi Escobar, Foto: Especial

La Fiscalía de Nuevo León informó que la joven se había caído por accidente a la cisterna y falleció de una contusión craneal. Sin embargo, esto ya refutada por los resultados de una autopsia posterior, en la cual identifica como causa de la muerte “asfixia por sufocación por obstrucción de los orificios respiratorios”. Además, establece que la joven falleció entre tres y cinco días antes de que fuera encontrada en la cisterna.

Finalmente, el padre de Debanhi mencionó que son varios los responsables del caso de su hija y sabe a quiénes están protegiendo, pero no dio mayores datos. "Estamos cerca de los feminicidas de Debanhi, no vamos a descansar hasta que se pudran en la cárcel. No vamos a descansar hasta encontrarlos", estableció.

Fuente: Tribuna