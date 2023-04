Pese a salud grave, Murillo Karam enfrenta nuevo proceso por la desaparición de normalistas de Ayotzinapa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Desde hace varios días, el nombre de Jesús Murillo Karam ha llamado la atención de la prensa nacional debido a que se ha revelado, su estado de salud es grave, motivo por el cual su defensa ha pedido que le sea otorgada la posibilidad de tener prisión domiciliaria ya que insisten, no recibe la atención que merece al estar encerrado en el Reclusorio Norte de la CDMX; pese a lo anterior, este sábado 22 de abril se informó que cuenta con un nuevo proceso penal en su contra, mismo por el que además quedo vinculado a proceso.

El exprocurador de Justicia durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto, ha pasado a la historia no solo por su frase "ya me cansé", sino porque actualmente es señalado por el delito de desaparición forzada de los estudiantes de quienes no se sabe nada desde el pasado 26 de septiembre del 2014. Hoy el juez de control del Centro de Justicia Penal Federal, con residencia en el Reclusorio Sur, Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, informó que hay un proceso en contra del exfuncionario por el delito de tortura y desaparición de personas en agravio de Felipe Rodríguez Salgado, también conocido por el apodo de 'El Cepillo' y quien dicho sea de paso, fue identificado como integrante del grupo criminal Guerreros Unidos.

Una vez que esta medida fue relevada, los abogados deMurillo Karam, quienes se han enfocado en la posibilidad de sacarlo del reclusorio, lamentaron que fuera imputado por este delito ante el argumento de "no existir pruebas de la participación del licenciado en los hechos"; sin embargo, se supo que pese a la postura de los litigantes, el miembro de la bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI), deberá permanecer bajo prisió preventiva justificada, es decir, hay menos posibilidades de quedar bajo arresto domiciliario.

Avances en el caso

De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades encargadas de esclarecer la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Rodríguez Salgado fue señalado como uno de los responsables de la desaparición de los jóvenes, lo que llevó a que el exprocurador hoy quedara vinculado bajo proceso dejándolo bajo esta medida por los delitos de desaparición forzada de personas, tortura y coalición de servidores públicos; no obstante, por este último no recibió la vinculación protocolaria.

Luego de conseguir su captura en la colonia Lomas de Chapultepec en la CDMX, el exprocurador fue señalado por presuntamente ordenar de manera premeditada, la manipulación de evidencias respecto al caso en cuestión, además de desviar las líneas de investigación con el objetivo de ocultar el paradero de los normalistas de quienes no se sabe nada. Al momento, se cree que los estudiantes fueron ultimados y calcinados en un basurero con sede en Iguala.

Pese a no haber opuesto resistencia al arresto el pasado 19 de agosto del 2022, poco a poco se comenzó a difundir información respecto a problemas graves en su salud, ya que basta decir, además de padecer diabetes e hipertensión, se dijo enfrenta afecciones cardiacas y respiratorias que, según sus abogados, son delicadas y por ello, al no atenderse de manera adecuada al interior del centro penitenciario, su salud corre peligro, ya que para ellos, la medida de prisión preventiva es "peligrosa y desproporcionada".

