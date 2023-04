Salud de AMLO desata alarma y especulaciones sobre falso contagio de Covid-19

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que suspenderá su gira por Yucatán debido a que nuevamente se contagió de Covid-19; aunque el mandatario aseguró que su estado de salud se encuentra bien a pesar del virus, el anuncio desató polémica, además de algunas especulaciones. Se trata de la tercera ocasión en la que AMLO contrae esta enfermedad. La primera vez fue el 24 de enero del año 2021, cuando se ausentó durante una semana, mientras que el 10 de enero de 2022 fue la segunda ocasión.

El mensaje

El mandatario federal realizó su anuncio por medio de su cuenta de Twitter. "Ni modo, amigas y amigos: salí positivo a Covid-19. No es grave. Mi corazón El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador está al 100 y como tuve que suspender la gira, estoy en la Ciudad de México y de lejitos festejo los 16 años de Jesús Ernesto. Me guardaré unos días", se lee. En este mismo mensaje, López Obrador aseguró que el secretario de Gobernación, Adán Augusto, encabezará las tradicionales conferencias matutinas que se ofrecen en el Palacio Nacional.

Polémica

Previamente a la publicación del presidente, habían surgido algunos rumores por medio de redes sociales sobre un supuesto desmayo de AMLO, en Yucatán. Se informó de forma extraoficial que el mandatario fue presuntamente trasladado por medio de un helicóptero militar a la Ciudad de México.

Sin embargo, el vocero presidencial, Jesús Ramírez Cuevas, posteriormente dio a conocer que "los rumores son falsos, el presidente López Obrador sigue con su gira trabajo en Yucatán como lo tenía planeado". Cuando todo parecía haberse calmado, surgió la publicación de Twitter de AMLO, ya citada. Todo esto levantó sospechas e intriga a nivel nacional, pues por medio de las redes sociales la opinión pública realizó especulaciones sobre el estado de salud actual del presidente de México.

Exigen informe

María Elena Morera, presidenta de la asociación civil 'Causa en Común', escribió en Twitter: "Exigimos un comunicado médico por ser el presidente y su salud es de interés público. El vocero de la presidencia niega que el presidente tenga un problema de salud. En la cuenta de López Obrador mandan un tuit que evidencia, por su redacción, que no fue ni escrito ni dictado por él. Los rumores dicen que fue un problema de corazón. Espero que no sea grave, pero deben difundir la realidad, no mentiras".

