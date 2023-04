(VIDEO) "Lo mandaste a dormir": Indigna en redes nueva pelea entre alumnos de secundaria en Chiapas

Comparta este artículo

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.- El pasado mes de marzo del presente año, causó conmoción a nivel nacional la muerte de la joven Norma Lizbeth, originaria del municipio de Teotihuacán en el Estado de México pues había perdido la vida a consecuencia de los fuertes golpes que le causó una pelea en las inmediaciones de la secundaria Secundaria Oficial 051, mismos que llevaron demás a la aprehensión de la joven Azahara Aylin quien fue señalada por golearle la cabeza con una piedra causándole una contusión; tras este hecho, se han viralizado más peleas que involucran a menores de edad aunque esta vez sucedió en el estado de Chiapas.

De acuerdo con los primeros reportes, la pelea sucedió en las afueras de la Escuela Secundaria Bicentenario de la Independencia Nacional, sitio donde un grupo de alumnos se reúne para ver la golpiza entre dos estudiantes varones; sin embargo, uno de ellos reacciona con patadas contra su contrincante al cual casi deja inconsciente pues uno de los golpes lo recibe en la cara llevando a perder el equilibrio.

La pelea que dura al rededor de 10 segundos, muestra cómo el resto de los compañeros alienta a los menores de edad a continuar los golpes; al tiempo uno de ellos graba la agresión permitiendo conocer lo que realmente sucede. Con ayuda de giros y saltos, uno de los alumnos consigue golpear severamente el rostro del compañero quien se encuentra acorralado entre las rejas. Al ver que está a poco de caer, un testigo remarca que casi le causa un desmayo.

"Lo mandaste a dormir", dice uno de los alumnos.

De manera extraoficial, se reveló que los padres del menor que resultó atacado por su compañero, el cual aseguran parece practicar taekwondo, exigieron a las autoridades estudiantiles sancionar al responsable; no obstante, al no haber una postura oficial de parte de los maestros, la comunidad ha convocado a una manifestación el día martes 26 de abril en las inmediaciones del centro educativo en cuestión para no solo impartir justicia, sino también citar que este tipo de actos se repita pues pone en riesgo la integridad de la comunidad en general.

"Patadas de taekwondo. Que se investigué donde aprendió y con toda seguridad va a salir bastante podredumbre", se lee en un comentario redes.

El menor de edad quien no ha sido identificados e dice terminó con un trauma ocular en el ojo derecho derivado de la patada que recibió. Del mismo modo, los médico revelaron a los padres de familia que presentó una fractura pupila más una hemorragia vítrea en el mismo ojo, mientras que el ojo izquierdo resultó con una fractura más. No se sabe si el menor de edad responsable de los golpes será investigado como sucedió con el caso de Norma Lizbeth o si solo se buscará la reparación de los daños.

Este no es el único caso de bullying que se ha hecho viral en redes sociales tras al muerte de la joven originaria del Estado de México. Al respecto, los padres de familia a nivel nacional han pedido que se pongan en marcha operativos para prevenir este tipo de conducta en los menores, además de hacer un llamado a las víctimas a no quedarse calladas, pues de lo contrario, pueden suceder eventos de este tipo que pongan en riesgo su integridad.

