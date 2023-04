CDMX se alista para recibir a Rosalía en el Zócalo; comienzan a montar el escenario frente a la Catedral

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Con la difusión de un video a través de la red social TikTok, la jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum Pardo acompaña de la secretaria de Cultura de la capital, Claudia Stella Curiel de Icaza, anunciaron el pasado 10 de abril que la cantante de origen español, Rosalía, ofrecería un concierto gratuito en el Zócalo, evento que de inmediato generó controversia pues lamentaron que el Gobierno local no apostara por dar mantenimiento al Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro u otras obras públicas, invirtiendo el recurso en pagar los honorarios de la intérprete de Con Altura, pese a ello, el escenario ya comienza a montarse.

De acuerdo con lo expuesto por el Gobierno local, el montaje del escenario que albergará tanto a la cantante como a su equipo de bailarines, músicos y producción en general, comenzó a instalarse desde el pasado 24 de abril; sin embargo, para este martes 25 se espera que el primer cuadro de la urbe comience con afectaciones para colocar adecuadamente las estructuras que conforman el escenario donde estará la denominada 'Motomami'.

Por el momento, no se sabe cuándo terminará de instalarse el escenario o si bien, se colocarán pantallas en las calles principales de la urbe a modo de permitir que los 200 mil asistentes estimados disfruten de este evento gratis. Pese a que se espera un reporte más detallado de parte de la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México (Sobre), la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco) estimó que por este concierto al aire libre habrá una derrama económica de aproximadamente mil millones de pesos.

La jefa de Gobierno adelantó que el concierto iniciará en punto de las 20:00 horas, tiempo del centro, lo que llevó a que la Secretaría de Cultura de la capital remarcara que los asistentes podrán ingresar desde la Calle 20 de Noviembre, al tiempo que los que ya no puedan acceder a la Plancha del Zócalo permanecerán en calles aledañas para disfrutar de los éxitos de la originaria de San Cugat del Vallés, Barcelona.

"Lo demás lo vamos a tener cerrado para después tener espacios de desahogo. Vamos a tener pantallas a lo largo de 20 de Noviembre, Tlaxcoaque, la Alameda y Avenida Juárez", aseveró Claudia Curiel de Icaza.

Foto: Twitter

Por el momento, se ha estimado que algunos de los fans de la cantante acampen en el primer cuadro de la urbe con el objetivo de tener un lugar privilegiado para disfrutar del evento; no obstante, no se sabe si se les proporcionará algún espacio para ello o bien, si se desplegará un operativo de seguridad especial. La Secretaría de Cultura adelantó que al tener previsto que haya fans desde una noche anterior, se dijo no serían retirados.

Días antes del evento, el Metro de la CDMX revelará a partir de qué día y horario estará cerrada la estación Zócalo de la Línea 2, por lo que quienes busquen llegar a bordo de esta red de transporte, cuentan con la alternativa de usar las estaciones Allende, Pino Suárez o Bellas Artes y caminar hasta el acceso de 20 de Noviembre donde, tras pasar por varios filtros de seguridad, podrán acceder a la plancha del Zócalo.

Foto: Twitter

Fuente: Tribuna