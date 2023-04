Noble gesto: Turquía 'regala' un cachorro a la Sedena tras la muerte de 'Proteo' durante el sismo de 6.8 grados

Comparta este artículo

Estambul, Turquía.- El 6 de febrero del presente año un sismo de 6.8 grados de magnitud azotó el sur de Turquía e incluso, causó afectaciones graves en el norte de Siria, país con el que es frontera, suceso que dejó miles de personas afectadas y más de 46 mil muertos, pues la mayoría quedaron bajo los escombros. Con el fin de rescatar la mayor cantidad de vidas posibles, Gobiernos internacionales enviaron rescatistas, entre ellos México quien además contó con el apoyo de binomios caninos, como fue el caso de 'Proteo'.

Miembros de la Secretaría de Marina (Semar), Cruz Roja y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), viajaron al lugar de la catástrofe para buscar a personas atrapadas entre los escombros. En el caso del Ejército, 'Proteo' los acompañó pero el can murió en el país gobernado por Recep Tayyip Erdogan el 12 de febrero, lo que no solo conmocionó al pueblo mexicano, sino también a los turcos quienes rindieron homenajes al can con monumentos, estatuas y hasta usaron su nombre para u centro de rescate y rehabilitación de perros.

A meses del devastador sismo y hasta de la muerte de 'Proteo', la Sedena informó que el Gobierno de Turquía había donado un cachorro como una forma de agradecer el apoyo dado durante el suceso, además de mostrar empatía por el fallecimiento del can. Ese nuevo elemento, no ha llegado a México pero una vez que esté en manos de la dependencia, será entrenado para seguir con el legado del binomio quien murió durante las labores de rescate.

"Un héroe se va... pero otro sigue su legado ¡Te estamos esperando!", escribió la dependencia.

La dependencia encabezada por Luis Crescencio Sandoval compartió una imagen del cachorro que fue donado por el Gobierno de Turquía y, pese a que aun no ha sido nombrado, se adelantó que cuando tenga la edad suficiente, se integrará a los miembros de rescate que acuden a los puntos donde, por desastres naturales, hay personas en espera de ayuda.

"Este cachorrito se quedará bajo los pasos de nuestros binomios canófilos quienes lo instruirán dentro de la especialidad de búsqueda y rescate con la promesa de ser el heredero de una historia de lealtad heroísmo y amor".

El Gobierno de Turquía donó este cachorro, también de la raza pastor alemán como una forma de agradecimiento, sin embargo, no se sabe si el can está en camino a México o si bien, la Sedena enviará a un equipo para su recolección. Se espera que la dependencia, mediante las redes sociales de más detalles sobre esta nueva llegada y sobre todo, el nombre del elemento que ocupará el lugar de 'Proteo'.

Al momento de su deceso, se dijo que 'Proteo' había muerto aplastado por los escombros, sin embargo, su cuidador remarcó que se debió no solo a su avanzada edad, sino también a que al estar en invierno en Turquía, su salud se fue deteriorando hasta morir en cumplimento de su deber. Al retorno de los brigadistas, también regresó el cuerpo del can el cual fue recibido con honores y tras ello, cuenta con un momento en su honor en el Estado de México.

