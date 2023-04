¿Fue un engaño? Reportan que Peña Nieto y Tania Ruiz siguen juntos cuando el exmandatario es investigado

Comparta este artículo

Madrid, España.- En febrero del presente año, la modelo Tania Ruiz declaró para la revista ¡HOLA!, que su relación con el expresidente de México, Enrique Peña Nieto había terminado de manera oficial tras cuatro años juntos, por lo que reconoció que la ruptura le causaba mucho daño y hasta remarcó haber llorado la ausencia del político de la bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI); sin embargo, han salido a la luz imágenes que demostrarían que todo fue un montaje y en realidad ambos siguen juntos y muy enamorados.

El programa Chisme No Like!, informó que la presunta ruptura entre la pareja, la cual inició un romance luego de hacer oficial el divorcio de Peña Nieto con la actriz de Televisa, Angelica Rivera, fue solo una estrategia con el fin de "reparar los daños", pues en el marco en que ambos aseguraron que ya no estaban juntos, estaban por salir unas imágenes muy comprometedoras de la también estudiante de diseño e interiores, por lo que para no afectar al exmandatario, argumentario que todo había acabado.

La farsa al parecer quedó al descubierta cuando Tania Ruíz y hasta su hija Carlota fueron vistas en compañía del expresidente mexicano en una feria en Sevilla, lo que dejaría a una lado que él le había sido infiel a la modelo y que por este hecho, decidieron poner fin a su relación. Por si fuera poco, la modelo ha publicado en sus redes sociales disfrutar de la ciudad española, lo que secundaría que en efecto, los tres conviven como si fueran una familia.

En una feria, estaban los dos, estaban juntos, los vieron juntos y esto demuestra que lo que hicieron con la revista…Fue un control de daños por si aparecía un video donde aparentemente Tania Ruiz se le veía engañando a Peña Nieto, pero como no salió el video vaina seguir juntos", dijo el periodista Javier Ceriani.

Mientras la pareja confirma si en realidad nunca hubo agua ruptura, este miércoles 26 de abril se reveló que el Gobierno de Andorra ha abierto una investigación en contra del exmandatario por el simple hecho de haber llevado a cabo vuelos en aeronaves propiedad del abogado Juan Collado, el que sigue preso tras ser acusado por lavado de dinero y delincuencia organizada. El litigante basta recordar, no solo fue esposo de la actriz Leticia Calderón y sigue siendo esposo de Yadhira Carrillo, ambas personalidades de Televisa, sino que además se encargo del divorcio del exmandatario con la denominada 'Gaviota'.

Con base a una reciente investigación del rotativo El País, la Policía de Andorra ha solicitado a las autoridades estadounidenses un reporte de los vuelos que Peña Nieto efectuó en los aviones de Collado, los que específicamente son un Cessna Citation 650, modelo 1995, y un Bombardier Challenger 601, unidades que se adquirieron como parte de un préstamo de 5.2 millones de dólares y mediante la cuales el litigante movió al rededor de 110 millones de dólares entre el 2006 y 2016.

Al obtener la información de parte de las autoridades de Estados Unidos, se reveló que por lo menos tres veces el exmandatario usó los aviones del abogado, el que además se encargó de pagar un tratamiento médico de una de las hijas del expresidente, procedimiento que se realizó en el país que actualmente gobierna Joe Biden y por lo que Juan Collado, detenido en 2019, pagó la nada despreciable cantidad de 91 mil euros, lo que equivale a un aproximado de 1.8 millones de pesos mexicanos.

Luego de enterarse de este hecho, Peña Nieto confirmó haber hecho uso de las aeronaves pero insistió en que Collado no pagó el tratamiento médico de su hija de quien no se reveló el nombre aunque se cree que se trató de Nicole quien en 2019 sufrió un accidente de esquí, evento que el exmandatario reconoció, fue cuando usó uno de los aviones del abogado.

Viajé tres veces en el avión [de Collado]. Volamos alguna vez a Miami y de allí a Madrid. Lo recuerdo muy bien. Fue en una o dos ocasiones", dijo Peña Nieto a El País.

Al verse involucrado en el uso de estas aeronaves, Peña Nieto sigue siendo motivo de investigación con el fin de esclarecer el delito de lavado de dinero por el que Collado de mantiene preso. "Desconozco el patrimonio de la gente. No sé si es legal o no. Cada quien tiene derecho a tener dinero, siempre y cuando lo reporte fiscalmente", dijo el exmandatario al rotativo español.

