Ni infarto o desmayo: Beatriz Gutiérrez Müller dice que AMLO "está muy bien" tras contagio por Covid-19

Ciudad de México.- El pasado domingo 23 de abril, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, informó a través de las redes sociales que cancelaba su gira por el estado de Yucatán y el resto de sus compromisos debido a que dio positivo a Covid-19 por tercera ocasión, diagnóstico que se prestó a especulaciones por una enfermedad más grave que estaba siendo ocultada por el contagio de la enfermedad que mantiene al mundo bajo pandemia; sin embargo, en medio de dichos rumores, su esposa, la escritora Beatriz Gutiérrez Müller optó por aclarar cuál es su estado de salud actual.

Desde Tabasco y acompañada por el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón, la esposa del mandatario federal remarcó que la única fuente confiable respecto a la salud del creador de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) era la expuesta por los cercanos al presidente, es decir, ella y su equipo de trabajo, lo que la llevó a hacer énfasis en que está "muy bien".

"Les quiero decir que la única y auténtica verdad es que nuestro presidente está muy bien, eso es lo primero", remarcó.

Asimismo, Gutiérrez Müller se enfocó en secundar la postura dada por el secretario de Salud, Jorge Alcocer respecto a que López Obrador recibirá el alta médica en un lapso de entre dos a tres días, por lo que delante de los asistentes a la presentación de Los Fandangos, evento que tuvo lugar en la zona indígena Villa Tamulté de las Sabanas, lamentó que por el diagnóstico actual del mandatario, se hayan comenzado a esparcir "chismes" que solo distorsionan la realidad "porque no tienen qué hacer", remató.

Debido a que se trataba de un circulo de lectura, la esposa del mandatario remarcó que al valerse de este hábito, la gente no estaría "inventando con bastante audacia argüendes que no existen"; incluso, hizo énfasis en que ella no estaba contagiada y por este hecho, podía retomar las actividades previamente programadas, todo en el marco en que su esposo estaba “reposando” como se había dicho.

A través de las redes sociales se ha esparcido el rumor respecto a que durante su visita al estado de Yucatán, Andrés Manuel López Obrador se había desmayado a causa de un infarto. Cabe destacar que en el pasado, el titular del Poder Ejecutivo ha atravesado por eventos relacionados a su salud cardiaca y por ello también se rumoró que estaba paralizado de la mitad del cuerpo. Miembros de la oposición pidieron que grabara un video donde remarcara que estaba bien y con ello, descartar que se tratara de algo más grave, lo que también fue motivo de crítica de parte de los miembros de la denominada Cuarta Transformación (4T).

Por este hecho, Beatriz Gutiérrez aseveró que al estar en dicho evento, "no podía yo no tocar este tema frente a la cantidad de dardos que han lanzado". Al respecto, el gobernador del estado de Sonora, Alfonso Durazo informó que este miércoles 26 de abril estará en Palacio Nacional junto con otros mandatarios por una reunión con el presidente; no obstante, remarcó que no sabe si él estará presente o si el encuentro será por alguna plataforma digital. Dicha reunión permitiría disipar los rumores con base a la salud del mandatario.

"No sé si estará él presente, no sé si nos acompañará por videoconferencia, el hecho es que la reunión está ratificada", dijo Durazo.

Hace unos días, un usuario en Twitter identificado como Daniel Rubrick, difundió una presunta patada del periódico La jornada donde se abordaba la muerte del mandatario federal luego del tercer contagio del virus SARS-CoV-2, lo que fue motivo para que otros usuarios pidieran al empresario Elon Musk verificar este tipo de cuentas que, al pagar la suscripción a Twitter Blue, no solo cuentan con la insignia, sino que además dan pie a la difusión de noticias falsas, algo que desde que adquirió la plataforma, el CEO de Tesla se enfocó en acabar.

Seguido de este tuit, surgieron los rumores respecto al desmayo e incluso la parálisis que aseguran tienen. No obstante, Francisco Moreno Sánchez, quien funge como médico especialista en Infectología del Centro Médico ABC, informó al portal El Financiero qué tan probable es que la enfermedad viral ocasione un desmayo a su portador, evento por lo que remarcó que es un síntoma que es poco común pero se presenta cuando el paciente, en este caso el presidente, llega a presentar complicaciones en el contagio.

A modo de detallar los casos en los que se da, el médico dijo que el síntoma puede presentarse cuando hay afecciones cardiacas subyacentes y trombolismo pulmonar. El rumor que se ha esparcido sobre la salud del presidente además remarca que luego de haber sido diagnosticado, tuvo que ser trasladado de emergencia a bordo de un helicóptero de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) a Palacio Nacional pero todo se mantuvo en hermetismo para evitar preocupar al país.

