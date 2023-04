Morenistas convierten Senado en un 'circo' durante asignación de comisionados del INAI

Ciudad de México.- Jaloneos, gritos y altercados se registraron durante la sesión de hoy en el Senado de la República, luego de que legisladores de Morena se negaron una vez más a resolver la asignación de comisionados faltantes en el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), mismo que se encuentra inoperante por falta de quórum.

Desde principios de este mes la Cámara Alta del Congreso tiene pendiente asignar a por lo menos un comisionado de los tres que hacen falta en el instituto, para que este tenga facultades de sesionar. Este día, Morena y los partidos de oposición acordaron sacar adelante este asunto, pero el partido guinda dio revés de último momento, por lo que fracciones parlamentarias de oposición tomaron la tribuna y se declararon en parálisis legislativo.

Mientras los senadores de Morena intentaban dar celeridad a las iniciativas de Andrés Manuel López Obrador (muchas de ellas ya aprobadas por la Cámara de Diputados en 'fast track'), debido a que el próximo 30 de abril se termina el periodo ordinario de sesiones, la oposición subió a la tribuna con lonas en mano, advirtiendo que no analizarán más reformas de AMLO si primero no se asigna a alguno de los comisionados.

Si no hay hoy votación y no completamos la elección de los comisionados del instituto, no habrá reformas más constitucionales", dijo Clemente Castañeda, legislador del Movimiento Ciudadano.