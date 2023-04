El Popocatépetl 'se enoja': Hace explosión 3 veces y crea caos en el Aeropuerto de Puebla a causa de ceniza

Comparta este artículo

Puebla, Puebla.- La tarde de este viernes 28 de abril, el Gobierno de Puebla encabezado por Sergio Salomón, informó que debido a la intensa actividad del volcán Popocatépetl, no habría operaciones en el Aeropuerto local debido a que el coloso arrojó ceniza que afectaron la terminal aérea y con ello, retrasaron el itinerario de los clientes quienes mostraron descontento a través de las plataformas digitales.

Mediante su cuneta oficial en Twitter, el mandatario resaltó que se trabajaba en conjunto con las autoridades correspondientes para conocer cuánto tiempo tardaría el aeropuerto Hermanos Serdán en reanudar actividades, pues se detectó la presencia de ceniza en una de las pistas. En ese sentido, se tenía previsto que todo regresara a la normalidad en punto de las 14:00 horas, tiempo del centro.

Si bien elementos de Aeropuertos y Servicios Auxiliares informaron que para evitar mas contratiempos se estarían llevando a cabo recorridos de supervisión, el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) informó a través de las redes sociales que la alerta se mantiene en amarillo fase 2, por lo que se recordó la importancia de no tratar de acercarse al sitio y mucho menos intentar llegar al cráter.

Con la difusión de un reporte más detallado, la dependencia en conjunto con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), enfatizaron que en las últimas 24 horas, el volcán había registrado un total de 109 exhalaciones que estuvieron acompañadas de vapor de agua, gases volcánicos y ceniza, lo que confirmó el Gobierno de Puebla al suspender actividades en el aeropuerto.

Aeropuerto de Puebla suspendió actividad por el Popocatépetl

Respecto a las explosiones, se dijo que estas sucedieren punto de las 10:50 y 11:47 horas del jueves 27 de abril, mientras que la mañana de este viernes 28 de abril hubo otra más en punto de las 08:57 horas. Asimismo, se dijo que hubo un total de 266 minutos de tremor, lo que se le conoce al movimiento del magma dentro del volcán y lo que a su vez puede llegar a registra sismos volcánicos; no obstante, hoy no hubo tal acontecimiento.

Debido a que la actividad del volcán Popocatépetl es cambiante, se recordó a la ciudadanía no solo evitar caer en rumores, sino también no intentar llegar al cráter y hasta alejarse de las inmediaciones de 'Don Goyo', pues también hubo la presencia de fragmentos balísticos y caída de lodo que, pese a afectar de manera más directa a las comunidades más cercanas, no impide que el resto de los ciudadanos cercanos al coloso tomen en cuenta para evitar problemas futuros.

Qué hacer en caso de caída de ceniza

Cubrir perfectamente nariz y boca con un pañuelo o cubrebocas Mantener bien cerradas puertas y ventanas Usar lentes si está a medida de lo posible En caso de contacto, lavar bien agua y garganta con agua clara Recoger con precaución el material y colocarlo en bolsas cerradas, no arrojar la ceniza a la coladera

