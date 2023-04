Al estilo de Mario Kart: La alcaldía Cuajimalpa festejará el Día del Niño con carreras de autos

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Este domingo se celebra el Día del Niño y las autoridades de la Ciudad de México pusieron manos a la obra para sorprender a los más pequeños del hogar con actividades dignas de una fiesta, una de las últimas demarcaciones en anunciar su evento fue la alcaldía Cuajimalpa, la cual decidió lanzar la cosa por la ventana y al puro estilo de Mario Kart, celebrará a los niños con carreras únicas.

El titular de la demarcación Adrián Rubalcava Suárez, a través de los canales oficiales de la demarcación, informó que de manera gratuita se realizará un evento muy especial para los pequeños, el cual no solo contará con una pista de Go karts, sino que también entrega de dulces, espectáculos de payasos, carritos chocones y diferentes concursos. Pero eso no es todo, pues la fiesta durará cuatro días.

El evento se realizará de manera gratuita en la explanada de la demarcación del 3 y hasta el 7 de mayo carritos chocones, pista de Go Kart, inflables, show de payasos, concursos, entrega de dulces, y el domingo 7, será la entrega de juguetes a partir de las 10:00 de la mañana con un evento especial en compañía de alcalde. Asimismo, para garantizar la seguridad de los asistentes, se implementará un operativo especial de seguridad en la zona.

Día del Niño en Cuajimalpa, Foto: Especial

En esta acción participa la Policía Auxiliar, Protección Civil y Servicios Médicos, así como personal de estructura, cuyo único objetivo es salvaguardar a las familias que acudan a divertirse durante los cinco días de actividades que están preparadas para ellos. En ese sentido, el alcalde en Cuajimalpa destacó la importancia de reconocer a la niñez y su papel en la sociedad, el cual es el patrimonio del país.

“Queremos festejar a nuestros niños y niñas como se merecen, debemos de tener presente que no solo son el futuro del país, ellos están presentes todos los días en nuestra vida, por lo que debemos honrarlos como debe de ser”, mencionó Adrián Rubalcava.

Finalmente, las actividades estarán disponibles durante estos cuatro días en un horario de 14:00 a 21:00 horas. Es así que la alcaldía reiteró la invitación a los menores y padres de familia de la Ciudad de México para acudir a la demarcación y divertirse al más puro estilo de Mario Kart, en un evento que garantiza no solo la seguridad de los asistentes, sino la diversión de todos los pequeños que participen en él.

Este evento se suma a los anunciados en Coyoacán, el Zócalo de la Ciudad de México, la alcaldía Cuauhtémoc y la Miguel Hidalgo, donde las autoridades prepararon auténticas fiestas para celebrar a todos los niños de la capital. Es así que los habitantes de la CDMX tienen un mar de opciones para festejar este día con sus seres queridos.

