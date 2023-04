En plena madrugada, sismo 'despierta' a habitantes de la CDMX; Baja California también está en alerta

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La madrugada de este sábado 29 de abril, el Servicio Sismológico Nacional (SSN) reportó sobre un movimiento telúrico en punto de las 00:43:01 horas, tiempo del centro, sismo que basta decir, fue de magnitud de dos grados con epicentro en el sureste de la comunidad de San Salvador Cuauhtenco, en la alcaldía de Milpa Alta, por lo que figura como un microsismo que no requirió de la activación de la alerta sísmica.

De acuerdo con la dependencia, el sismo de esta madrugada al sur de la capital, tuvo una profundidad de 11 kilómetros y fue por ello que los residentes de la comunidad afectada sí lo percibieron aunque no de manera alarmante, sino como un movimiento brusco que afortunadamente no generó daños materiales y mucho menos fue motivo para reportar ciudadanos lesionados.

Debido al horario en que sucedió este movimiento, algunos internautas resaltaron a través de las redes sociales y con un tono de sarcasmo, que se trataba de los asistentes al concierto de la cantante española Rosalía, el cual tuvo lugar en el Centro Histórico de la urbe; otros en tanto, hicieron hincapié en que se sintió como una 'sacudida', por lo que fue hasta que la dependencia confirmó que se trataba de un seísmo que se descartó que fuera por algún evento ajeno a la naturaleza.

Con el fin de esclarecer el motivo por el cual la Ciudad de México ha sido escenario de diversos microsismos, las autoridades remarcaron que no es necesario activar la alerta sísmica, ya que este sistema fue diseñado para alertar a los ciudadanos sobre movimientos de este tipo que sucedan en los estados de Oaxaca o Guerrero y cuya magnitud sea superior a 5 grados, al no ser eventos así, no es necesario activarla pues sólo se sienten de manera local.

Baja California en alerta por sismos

En un reporte reciente, el Centro de Investigación Científica y de Estudios Superiores de Ensenada, ubicado en el estado de Baja California, alertó que en la última semana la entidad ha registrado un total de 19 sismos con magnitud promedio de 2 grados, lo que alertado a la población sobre la intensa actividad que se está registrando en la falla geológica de la región Cali Baja.

El sitio donde se ubica esta falla se sabe, cuenta con la intersección de dos placas tectónicas importantes, es decir, la placa del Pacífico y la placa de Norteamérica; del mismo modo, también en la zona se encuentra la falla de San Andrés, la falla Imperial, la falla de Cierro Prieto y la falla de la Laguna Salada, las cuales pueden estar ligadas a este número de sismos registrados en un corto tiempo.

Aún con todo este conocimiento, las autoridades han advertido que los sismos no se pueden predecir, por lo que se hizo la invitación a los ciudadanos a evitar caer en rumores falsos, sobre todo los que se han difundido a través de las redes sociales, derivando en que la única manera de estar protegidos ante estos fenómenos naturales es trabajando en la cultura de la prevención.

