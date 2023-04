La naturaleza vuelve a la CDMX: Reportan regreso de especies a Zonas Naturales protegidas capitalinas

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) capitalina informó que, mediante la implementación del Programa de Monitoreo de la Biodiversidad de la Ciudad de México, aumentó el avistamiento de fauna en las Áreas Naturales Protegidas, además de que se han detectado especies que antes no se veían con facilidad, lo que representa un indicador de ecosistemas sanos.

La puesta en marcha del programa de monitoreo, que inició en 2021, ha permitido conocer de manera real y en tiempo real la biodiversidad que se encuentra en las Áreas Naturales Protegidas de la Ciudad de México, lo que permite la toma de decisiones en materia de conservación, preservación, así como cuidado y vigilancia. Además permite realizar actualizaciones en los programas de manejo.

Hace dos años el monitoreo comenzó en las Áreas Naturales Protegidas Parque Ecológico de la Ciudad de Mexico, Bosque de Tlalpan, Ecoguardas, Sierra de Santa Catarina, La Loma, Sierra de Guadalupe, Ejidos de Xochimilco y San Gregorio Atlapulco y al final del año se incorporó Desierto de los Leones únicamente con el monitoreo mediante cámaras trampa . Este 2023 se incorporaron Bosque de las Lomas, Cerro la Estrella, El Tepeyac, La Armella y Desierto de los Leones , éste último con el monitoreo presencial de flora y fauna.

“Empezamos en el 2021 con ocho Áreas Naturales Protegidas y en el 2023 ya son 13, se incorporó, por ejemplo, el Desierto de los Leones, donde hemos detectado hallazgos muy importantes, a través de cámaras trampa”, señaló Rubén Ulloa Campos, representante de la Sedema.

Regreso de especies a la CDMX, Foto: Sedema

Asimismo, señaló que el monitoreo es muy importante porque permite saber si las acciones que se realizan en materia de conservación, están dando resultados, y “nos hemos dado cuenta que por supuesto sí dan resultados. Sin duda, es el resultado de este esfuerzo del Gobierno de la Ciudad de México, de la Secretaría del Medio Ambiente, en pro de todas las Áreas Naturales Protegidas”, expresa.

En ese sentido y con el propósito de cuidar estos espacios con alto valor biológico y ecológico, Ulloa Campos pide a las y los visitantes de las Áreas Naturales Protegidas no tirar basura, no hacer fogatas, no arrancar flores, no extraer flora y fauna de su hábitat, ni introducir especies que no pertenezcan a esas áreas, usar bicicleta sólo en las vías destinadas para este fin y respetar a las distintas especies que puedan observar.

El valor que tienen las diferentes Áreas Naturales Protegidas en la Ciudad de México da sustento, viabilidad a la ciudad en materia de clima, biodiversidad, temperatura, precipitación pluvial. Es importante que toda la ciudadanía reconozca la importancia que tienen las diferentes ANP en la ciudad, que ayuden a su cuidado, vigilancia y evitar saqueos o deterioros de los recursos, señaló la dependencia capitalina.