Último sábado del mes, ¿tu auto 'descansa'? Así aplica el Programa Hoy No Circula en la CDMX y Edomex

Ciudad de México.- A través de las redes sociales, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), informó que desde las 05:00 y hasta las 22:00 horas de este 29 de abril, diversas unidades no circularán debido a que entran en el Programa Hoy no Circula Sabatino; si planeas hacer un viaje para disfrutar del mega puente con motivo del Día del Trabajo, toma en cuenta las siguientes restricciones.

Debido a que este día corresponde al quinto sábado del mes, la dependencia remarcó que el programa Hoy No Circula se aplicará sin excepción alguna a los vehículos que cuenten con holograma 2; no obstante, también se hizo énfasis en que esta medida no estará vigente para aquellos vehículos que cuenten con hologramas 1, 0 y 00, así como los vehículos eléctricos o híbridos.

Es importante resaltar que éstas especificaciones están vigentes sólo cuando un mes cuente con un total de cinco sábados como es el caso del que está apunto de concluir, es por ello que también se recuerda que las unidades que están exentas de esta medida son los vehículos que cuenten con placa para personas con discapacidad, autobuses de pasajeros, patrullas, ambulancias y por supuesto motocicletas.

Dónde se aplica el Hoy No Circula Sabatino

El objetivo de implementar esta medida es para controlar la emisión de gases contaminantes procedentes de los vehículos, por tal, se recuerda que estará vigente en el horario antes mencionado en las 16 alcaldías de la capital mexicana, así como en un total de 18 municipios del Estado de México y las entidades que conforman la CAMe, es decir, Hidalgo, Morelos, Puebla, Querétaro y Tlaxcala.

Respecto a los municipios del Estado de México en donde esta medida está vigente hasta las 22:00 horas, se informa que son los siguientes: Atizapán de Zaragoza, Coacalco de Berriozábal, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec de Morelos, Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Tecamac, Tlalnepantla de Baz, Tultitlán y Valle de Chalco.

¿De cuánto es la multa?

Si por alguna razón olvidaste que el programa está vigente, los elementos de tránsito adscritos a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) serán los que emitirán una multa la cual corresponde a un total de 20 a 30 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), la cual equivale a un total de 103.74 pesos, lo que da un aproximado a pagar de mil 924.40 pesos y hasta dos mil 886.60 pesos.

En caso de empeorar la calidad del aire a lo largo del día, la Comisión Ambiental de la Megalópolis informará si este sábado 29 de abril aplica el programa doble hoy no circula lo cual extenderá las unidades que deberán permanecer sin transitar hasta nuevo aviso; para ello la recomendación es estar pendiente de las redes sociales pues será el único medio en el cual se notifique tal información.

