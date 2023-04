Entre dudas, inicia la nueva etapa del INE al mando de la sonorense Guadalupe Taddei

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Lorenzo Córdova dejará hoy la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE) tras 9 años, en los que condujo a un organismo siempre criticado y juzgado; será sustituido por Guadalupe Taddei, la sonorense que fue elegida por sorteo la semana pasada para ocupar el cargo hasta 2032.

En la sesión del Consejo General, rendirán también protesta Rita Bell López Vences, Jorge Montaño Ventura y Arturo Castillo Loza, como nuevos consejeros.

El INE recordó que la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales establece en su artículo 36, numeral 7, que los consejeros electos deben rendir la protesta de ley en sesión que celebre el Consejo General dentro de las 24 horas siguientes a su elección.

Sin embargo, aclaró dado que la insaculación realizada por la Cámara de Diputados ocurrió en la madrugada del viernes pasado, por lo que algunos de los nuevos consejeros tuvieron problemas de traslado a la Ciudad de México, por lo que se modificó la fecha para hoy.

Como lo indica el mismo artículo 36 de la Ley, primero rendirá protesta la consejera presidenta, quien posteriormente tomará la protesta a la y los consejeros designados. Los cuatro nuevos consejeros ocuparán formalmente sus cargos mañana.

Disputas internas

Tras asumir sus funciones, se espera que la lucha interna inicie, y de forma encarnizada; la clave será la designación del Secretario Ejecutivo, amén de la conformación de las comisiones y el nombramiento del cuerpo directivo.

De acuerdo con los analistas, los once consejeros tendrán que negociar todos los nombramientos y buscar el consenso, pues ya no hay bloque mayoritario con la salida de Córdova y sus cercanos.

Taddei tendrá la posibilidad de proponer a quien considera la figura idónea para secretario ejecutivo, además de los directores, coordinadores, titulares de unidades, pero obligatoriamente necesita ocho votos, los cuales no serán sencillos de conseguir.

De hecho, se prevé que Taddei proponga nombrar un encargado de despacho de la Secretaría Ejecutiva, esto para tener tiempo de buscar los votos necesarios.

La complejidad para ello es que los siete consejeros que vienen de atrás tienen opiniones y tendencias diferenciadas, y considerando que los nuevos han sido señalados como cercanos a Morena, se cree que hay cinco que votarían en bloque.

Jaime Rivera, Claudia Zavala, Uuc-Kib Espadas, Martín Faz y Norma de la Cruz, quien no es nueva, pero también ha sido considerada como cercana al partido oficial; en el caso de Carla Humphhrey, esposa de Santiago Nieto, exfuncionario federal, suele votar individualmente y no por consenso de grupo, por lo que en su caso no hay certeza.

De esta forma, pese a que Taddei, Jorge Montaño y Rita Bell tienen cercanía morenista y De la Cruz se les uniera, no alcanzarían para decidir unilateralmente en aspectos relevantes.

En caso de que no puedan llegar a acuerdos, el artículo 16 del Reglamento Interno del Instituto faculta a la presidenta del INE a designar en la secretaría ejecutiva, direcciones, unidades y coordinaciones a encargados de despacho hasta que sus propuestas alcancen los votos.

Retos

Hoy, la nueva presidenta consejera se enfrentará al reto de proponer al titular de la Secretaría Ejecutiva, a quien sustituirá Edmundo Jacobo, que renunció en días pasados a su cargo, el cual terminaba en abril del 2026.

Jacobo ha sido considerado uno de los grandes funcionarios del INE, pero fue atacado por el presidente Andrés Manuel López Obrador constantemente; el mandatario se encargó de torpedearlo, llamándolo 'Su Alteza Serenísima' y adjetivos similares.

Taddei y el Consejo General tendrán que conformar las comisiones nuevas, pero esto también se antoja que será un reto porque se necesitarán consensos y acuerdos contundentes.

Una de las más relevantes es la comisión de quejas, la cual dicta medidas cautelares por violaciones electorales; a los tres consejeros que la integren, les corresponderá resolver las denuncias de las elecciones de Coahuila y Estado de México, a realizarse en verano, así como todo lo que ocurra en 2024, donde se conocerá quién será el próximo presidente y se renovará el Congreso de la Unión.

