Sin prisión domiciliaria y de regreso al Reclusorio Norte; Así es la situación de Jesús Murillo Karam

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Desde hace algunos días, el exprocurador de la República quien además forma parte de la bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Jesús Murillo Karam, había estado presentando problemas de salud, mismos que lo llevaron a abandonar de nueva cuenta el Reclusorio Norte de la CDMX y ser ingresado a un hospital donde obtuvo tratamiento médico adecuado; sin embargo, este martes 4 de abril regreso al centro penitenciario ubicado al norte de la capital luego de haberle negado de nueva cuenta la posibilidad de tener prisión domiciliaria.

Los abogados del exprocurador preso por el caso de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, argumentaron que la salud de su cliente ya no era la mejor, por lo que insistieron en que le fuera otorgada la medida de prisión domiciliaria. En ese sentido, los litigantes explicaron a medios de cobertura nacional que además de padecer diabetes e hipertensión, presentaba problemas por una enfermedad pulmonar obstructiva crónica e insuficiencia vascular cerebral, lo que a la larga le llevaría a desarrollar un evento cardiovascular grave.

Te podría interesar MÉXICO Defensa de Murillo Karam quiere sacarlo del Reclusorio Norte para llevarlo a un hospital privado en CDMX

Foto: Twitter

"El deterioro que ha sufrido la salud de Murillo Karam desde y con motivo de su internamiento es notorio. Por tal motivo hemos solicitado insistentemente que se le permita ejecutar la prisión preventiva en su domicilio particular", dijeron los abogados.

A modo de insistir en la necesidad de sacarlo del Reclusorio Norte de la CDMX, la defensa del colaborador de Enrique Peña Nieto insistió en que el exfuncionario de 75 años de edad no puede ausentarse de la acción de la justicia por su estado de salud actual, es decir, no hay riesgo de fuga y por tal se pidió otorgarle prisión domiciliaria. No obstante, tras haber ingresado a un hospital el pasado domingo 2 de abril este martes regreso a su ceda en el Reclusorio Norte ubicado en la alcaldía Gustavo A. Madero.

Fue la mañana de este martes cuando Murillo Karam llegó al Reclusorio procedente del Instituto Nacional de Cardiología luego de haber sido estabilizado por médicos presentes en la institución; sin embargo, no se sabe si hay algún tratamiento específico a seguir o si bien, será necesario que recurra a revisiones médicas constantes con el objetivo de evitar una recaída en su salud.

Foto: Twitter

El traslado del exprocurador corrió a cargo de elementos de las Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y una vez habiendo retornado al sistema penitenciario, se espera haya más detalles sobre qué fue lo que le hicieron en el nosocomio pues un día antes fue reportado como grave pero aun así, recibió el alta médica que le permitió ser reingresado.

Durante su gestión como procurador de la Repúblcia, Murillo Karam se hizo popular por la frase "ya me cansé", misma que le valió una serie de críticas pues en aquel entonces estaban las manifestaciones con el fin de obligara a las autoridades a encontrar con vida a los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa con vida. Actualmente, él es acusado por desaparición forzada y tortura de los estudiantes quienes supuestamente fueron calcinados en un basurero de Guerrero.

Fuente: Tribuna