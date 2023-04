Primero Yasmín Esquivel y ahora Delfina Gómez: Afirman que la candidata de Morena plagió una tesis

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Luego de haber iniciado de manera formal las campañas electorales de cara a las elecciones del próximo 4 de junio en los estados de Coahuila y el Estado de México, este miércoles 5 de abril se reveló una información que puede poner en aprietos a la aspirante de la coalición 'Juntos haremos historia', Delfina Gómez quien busca convertirse en la primera mujer en gobernar el la entidad mexiquense, pues aseguran, cometió plagio en una de sus tesis.

De acuerdo con lo expuesto por la revista Etcétera, la abanderada del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), cometió diversos plagios en la tesis de Maestría que presentó ante las autoridades del Tec de Monterrey, algo que ha llevado a comparar a la exsecretaria de Educación Pública con la ministra de la Suprema Corte Justicia, Yasmin Esquivel, quien afirman plagio las tesis de licenciatura y maestría en el pasado.

Foto: Twitter

De acuerdo con lo expuesto por la periodista Orquídea Fong, encargada de realizar dicha investigación, la candidata al Gobierno del Estado de México no sólo cometió plagio en la tesis de maestría, sino que además no cuenta con dos especialidades de este tipo como ella lo ha presumido. Del mismo modo, la comunicadora expone que la antes mencionada no presentó ningún trabajo de tesis o tesina ante las autoridades de la Universidad pedagógica nacional para con ello obtener el título de licenciada en Educación Básica.

Respecto a la maestría que tiene Delfina Gómez, se dijo que esta fue otorgada por las autoridades del Tec de Monterrey en el grado de Maestra en Educación con Especial en Administración de Instituciones Educativas; título que le llevó a ocupar la dependencia a la que renunció para ser la abanderada del partido creado por Andrés Manuel López Obrador; sin embargo, de ser cierto que no presentó ningún trabajo de tesis para obtener un título universitario la política ni siquiera pudo haber aspirado a obtener un título de maestría.

Foto: Twitter

No cuenta con ninguna maestría

La publicación por si fuera poco, también señala que no conforme con haber cometido plagio en la tesis de Maestría del Tec de Monterrey, también mintió con respecto a tener una emitida por el Centro de Estudios Superiores en Educación (CESE), pues hasta el momento no hay ningún registro de haber entregado un trabajo, al tiempo que también no existe alguna cédula que valide que ella es maestra en pedagogía.

Al momento, la candidata de Morena no se ha pronunciado por estas acusaciones en su contra pues continúa con la agenda de cara a las elecciones del próximo 4 de junio de 2023, por lo que se tiene contemplado que hasta el 31 de mayo visite todos los municipios que comprenden la entidad que busca gobernar; no obstante, también se espera que en los mítines que encabece aborde el tema desmintiendo los hechos. Del mismo modo, el Tec de Monterrey y el CESE no han difundido su postura sobre las maestras que Delfina Gómez dice tener.

Fuente: Tribuna