Tras dar de alta a Regina, esto pasaría con el piloto del globo aerostático que se incendió en Teotihuacán

Comparta este artículo

Estado de México.- La tarde del pasado martes 4 de abril del 2023, Regina, la menor de 13 años que se lanzó de un globo aerostático que ardió en llamas en Teotihuacán, Estado de México (Edomex), el pasado sábado primero, fue dada de alta del Hospital para el Niño del Instituto Materno Infantil del Estado de México. No obstante, la tensión no termina para la adolescente que perdió a su madre y padre en este siniestro, pues el piloto que conducía el móvil, Víctor 'N', no puede hablar aún; esto pasaría con él.

Como se sabe, Regina, de 13 años de edad, saltó de un globo aerostático que se incendiaba cuando estaba a varios metros del suelo en la zona arqueológica de Teotihuacán. Lamentablemente, su madre y su padre murieron ese día; la mujer tras caer, y el hombre, calcinado. Cuando la adolescente fue atendida por las autoridades, esta presentaba quemaduras de segundo grado así como múltiples fracturas en el cuerpo. Tras ser operada en el Hospital para el Niño del Instituto Materno Infantil en Edomex, el pasado martes se determinó darla de alta; no obstante, se informó que continuará en tratamiento médico y vigilancia en el manejo y curación de heridas.

Las siguientes imágenes son sensibles, favor de tener discreción.

El incendio de un globo aerostático en Teotihuacán dejó dos muertos. Foto: Internet

¿Qué pasará con el piloto del globo aerostático que se incendió en Teotihuacán?

Un día después del siniestro, el domingo 2 de abril, el polito del globo aerostático accidentado fue encontrado en un nosocomio del estado de Hidalgo. Autoridades lo identificaron como Víctor 'N', y tras presentarlo ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJ-EM), lo ingresaron al Hospital General de Axapuxco. El pasado martes 4, el masculino fue dado de alta y presentado al Centro de Justicia de Texcoco, en donde se determinaría su situación legal. No obstante, antes del proceso, un médico legista especializado realizó su certificación.

El médico legista informó a los agentes de la Policía de Investigación (PDI) que Víctor necesitaba ser reingresado de nueva cuenta al hospital, ya que contaba con quemaduras en el 70 por ciento de su rostro, 10 por ciento en el cuerpo, además de una lesión en la garganta, lo cual hasta ahora no le permite hablar. Como estas lesiones requieren atención especializada, el detenido fue ingresado de nueva cuenta al nosocomio; se espera que en las próximas horas se dé su alta oficial y se continúe con el proceso.

Cabe mencionar que al momento de ser detenido, Víctor 'N' dijo a los policías que huyó del sitio del siniestro debido a que no sabía qué hacer ante esta situación de emergencia, la cual cobró la vida de dos personas. Por otra parte, la FGJ-EM la aseguró vienes de la empresa dueña del globo aerostático que ardió en llamas en Teotihuacán. La búsqueda de justicia continuará por parte de las autoridades.

Fuente: Tribuna