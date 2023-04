¿Jueves santo y viernes santo son días feriados oficiales? Esto dice la Ley Federal del Trabajo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Durante esta Semana Santa muchos estudiantes y algunos trabajadores tomaron unas merecidas vacaciones. Sin embargo, muchos trabajaron, por lo que se preguntaban si tanto este Jueves Santo, como el Viernes Santo son días feriados y si las empresas estarían obligadas a efectuar un pago doble por los servicios prestados durante este par de días, lo que sería una buena noticia para la economía del hogar.

Las actividades relacionadas con los festejos de Semana Santa comenzaron el pasado domingo 2 de abril y culminarán el Domingo de Resurrección. Sin embargo, los empleados que laboraron este par de días tienen muchas dudas sobre el pago que recibirán. En ese sentido, las autoridades les tienen malas noticias, pues, en la Ley Federal del Trabajo (LFT) se establece que estas fechas no son consideradas como feriados oficiales.

Por esta razón y al considerarse como días laborales, las horas se pagarán de manera ordinaria y no aplica lo que establece la ley para feriados oficiales, en la que el patrón deberá cubrir un salario doble por el servicio prestado; es decir, el salario normal más el doble. Pero en este caso, dicha norma no aplica. Por lo que todos los prestadores de servicio recibirán su sueldo normal. Cabe señalar que algunas empresas otorgan descansos no oficiales en estas fechas.

Por otro lado, la Ley Federal del Trabajo solo establece siete días de descanso obligatorio al año, uno más cada seis años y los que se determinen por las leyes electorales en caso de elecciones en las diferentes entidades. Estas fechas son el 1 de enero, el primer lunes de febrero, el tercer lunes de marzo, el 1 de mayo, el 16 de septiembre, el tercer lunes de noviembre y el 25 de diciembre, el resto de días de descanso no son oficiales y depende de cada empresa si lo otorga o no.

¿Cuándo terminan las vacaciones de Semana Santa?

La Secretaría de Educación Pública (SEP) dejó claro el inicio y el fin de todos los periodos vacacionales en el Calendario del Ciclo Escolar 2022-2023, en el cual se determina que los estudiantes de nivel básico, es decir, preescolar, primaria y secundaria, así como del nivel medio superior y superior tendrán un periodo vacacional que comenzará desde el lunes 3 de abril y terminará el viernes 14 de abril.

Se debe mencionar que Semana Santa es la conmemoración de la Pasión de Cristo y en México se representa la entrada de Jesús a Jerusalén, la última cena, el viacrucis, así como la muerte y resurrección. La fecha de la celebración es variable: entre marzo y abril.

