Para que no la 'riegues': Este Sábado de Gloria sí habrá multas por desperdiciar agua en la CDMX y Edomex

Ciudad de México.- La Semana Santa está por concluir pero no tanto las vacaciones por este periodo de índole religioso, especialmente porque alumnos de educación básica cuentan con una semana de asueto más; no obstante, de acuerdo con la cultura popular, este Sábado de Gloria además de ser la resurrección de Jesús, cientos de ciudadanos tiene la creencia de que se debe conmemorar con mojarse, ya sea en la vía pública o al interior de los hogares, lo que más bien representa el desperdicio delagua potable que, dicho sea de paso, ha hecho falta en el Valle de México.

A través de las redes sociales, el Sistema de Aguas de la CDMX recordó que pese a ser una tradición, lo que debería de tornarse como tal es el cuidado del vital líquido por lo que se exhortó a los ciudadanos a no lanzar 'cubetazos' de agua, pues como ha sucedido en años anteriores, quienes no acaten el llamado pueden ser acreedores de una multa, lo que a la vez involucra a los residentes del Estado de México.

Para empezar, se recuerda que las multas se guían con base al valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), misma que el pasado mes de febrero sufrió un aumento por ello quedó en 103.74 pesos. Ahora bien, por el hecho de desperdiciar agua, especialmente a lo largo de este sábado 8 de abril, se estipuló que la multa será de entre 100 a 300 UMAs, lo que deja la cantidad a pagar de 10 mil 374 pesos y hasta los 31 mil 122 pesos.

Del mismo modo, se informó que además de tener que pagar esta cantidad, las personas que desperdicien agua tanto en la CDMX como en el Edomex, pueden recibir la sanción de cubrir un total de 10 a 18 horas de trabajo comunitario y si no fuera poco castigo, también se involucra un arresto de 20 a 36 horas sin posibilidad de fianza, lo que lleva a reiterar la invitación a no mojarse solo porque la tradición lo indica.

¿Qué hacer en caso de saber sobre el desperdicio de agua?

Desafortunadamente muchos ciudadanos tienen la creencia respecto a que 'no pasa nada' o bien, que las sanciones no son ciertas, pues las consideran una forma de infundir miedo entre la población; no obstante, es que las presas que permiten que todos los ciudadanos gocemos del servicio de agua potable, se encuentran por debajo de su capacidad, lo que llevó a pedir que, en caso de saber d aun caso donde se desperdicie agua, se emita el reporte correspondiente.

Si a lo largo del día notas que alguien en tu colonia o dentro de tu domicilio está desperdiciando agua, la manera de levantar tu denuncia será a través de la línea de emergencia 911 o bien, llamado a Locatel al 55 5658 1111 donde los servidores de la nación tomarán los datos específicos de donde se comete el delito y tras ello, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) arribaran para realizar el arresto correspondiente.

