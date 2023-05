¿Contingencia ambiental? Así aplica el programa Hoy No Circula en día inhábil para la CDMX y Edomex

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Este lunes 1 de Mayo, se conmemora el Día Internacional del Trabajo, fecha por la cual no hay labores ni en escuelas y diversos centros del trabajo; no obstante, las autoridades capitalinas remarcaron que el Programa Hoy No Circula sí se mantiene vigente tanto en la capital mexicana como en el Estado de México, por lo que en todo el día estos son los vehículos que deben evitar circular para con ello, evitar una multa.

Con base a lo expuesto por la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), desde las 05:00 y hasta las 22:00 horas, las unidades que ‘descansan’ son aquellas que cuentan con engomado en color amarillo y placas con terminación en número 5 y 6. Del mismo modo, esta medida se aplica para aquellos que tengan hologramas 1 y 2. Si tu automóvil cuenta con estas características, lo mejor será quedarse en casa y buscar una vía de transporte diferente.

Es importante resaltar que las autoridades han hecho énfasis en que hay también diversas unidades que quedan exentas de apegarse al programa; en este caso, los que sí pueden circular pese a tener engomado en el color antes citado además de la terminación de placa, serán las unidades que tengan holograma 0 y 00, así como vehículos eléctricos o híbridos. Del mismo modo, clica para automóviles con placa para personas con discapacidad, autobuses de transporte, patrullas, unidades de servicio médico y motocicletas.

Los lugares en los que el Programa Hoy No Circula están vigentes, son las 16 alcaldías que comprenden la CDMX, así como 18 municipios del Estado de México, los cuales son; Atizapán de Zaragoza, Coacalco de Berriozábal, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec de Morelos, Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Tecamac, Tlalnepantla de Baz, Tultitlán y Valle de Chalco.

Es importante aclarar que solo los elementos de tránsito adscritos a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), serán los que puedan levantar una multa en las de violar esta medida. Sin s tu caso, te informamos que la sanción es de 20 a 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA), la cual cuenta con un valor unitario de 103.74 pesos, lo que deja un aproximado a pagar de entre mil 924.40 pesos y hasta dos mil 886.60 pesos.

La CAMe es la única dependencia que puede, a lo largo del día, decretar un Doble Hoy No Circula, para ello, será necesario medir la calidad del aire en los sitios donde el programa está vigente y, si las condiciones no permiten circular, mediante las redes sociales se informará qué otras unidades deberán dejar de circular hasta nuevo aviso. Te recordamos que en caso de contar con alguna infracción, no será posible verificar tu vehículo en el momento en que le corresponda.

