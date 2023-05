Lesly Martínez fue asesinada por su pareja en CDMX y la Fiscalía ocultó la información a la familia

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El pasado martes por la noche la tristeza, el enojo, la furia y la decepción se hizo presente entre los familiares de Lesly Martínez Colín, pues se enteraron que la mujer, quien había desaparecido en abril pasado, fue asesinada por su pareja sentimental. Sin embargo, esto no fue el motivo de los reproches y movilizaciones, pues, de acuerdo con la propia familia, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) ya tenía una confesión, pero no se los informó.

Es por esto que la noche del nueve de mayo, los familiares y seres queridos de Lesly se manifestaron en las instalaciones de la Fiscalía Especializada para la Búsqueda de Personas en la CDMX, fueron informados que contaban con una confesión desde el 5 de mayo, donde se confirmaba que la persona había sido asesinada. Sin embargo, esto fue omitido por las autoridades capitalinas, lo que provocó la furia de los padres de la joven asesinada.

De acuerdo con los reportes de las autoridades, Lesly, de 30 años, desapareció el 30 de abril pasado, cuando salió de su domicilio en la alcaldía Álvaro Obregón, la fémina se dirigía al estado de Morelos en compañía de su pareja sentimental, identificada como Alberto ‘N’, quien desde ese momento fue sospechoso. La familia realizó movilizaciones y bloqueos durante estos 10 días hasta que les avisaron de la muerte.

Por otro lado, la familia aseguró que cuando se movilizaron en la Fiscalía capitalina, no fueron atendidos hasta que amenazaron con mantener el bloqueo. En ese sentido, señalaron que después de mantener una reunión con las autoridades, se les comentó que se tenía una confesión del feminicidio de Lesly desde el viernes pasado, en la cual la pareja sentimental detallaba lo sucedido.

“Nos bajaron y nos dijeron que les habían avisado que desde el viernes pasado tenían una confesión detallando lo que pasó con Lesly”, comentaron los familiares.

Feminicidio de Lesly Martínez, Foto: Especial

Tras recibir la información se desató la ira entre los familiares, quienes no podían creer que en cinco días no se les mencionara la existencia de la confesión. Por todo esto también denunciaron las acciones de la Fiscalía de la CDMX y de las autoridades capitalinas, pues acusaron que no han realizado acción alguna para encontrar el cuerpo de Lesly, así como tampoco para detener al presunto responsable, quien desde el 30 de abril pasado permanece prófugo de la justicia.

Ahora, sigue una búsqueda incansable del cuerpo de Lesly Meneses y poder despedirla. La familia aseguró que no se detendrá hasta que Alberto ‘N’ quede tras las rejas y pague por sus acciones. Asimismo, piden que se retire del cargo al fiscal capitalino encargado del caso.

Fuente: Tribuna