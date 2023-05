Piden eliminar la conferencia 'mañanera': AMLO 'se enoja' y responde "que mejor desaparezca la OEA"

Ciudad de México.- En la conferencia de prensa matutina de este miércoles 10 de mayo, efectuada desde el Salón de la Tesorería del Palacio Nacional, el presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) habló sobre a la recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), órgano de la Organización de Estados Americanos (OEA) sobre desaparecer su 'mañanera', en particular la sección 'Quién es Quién en las Mentiras de la Semana'. Esto declaró el mandatario.

En la 'mañanera' de hoy, miércoles 10 de mayo del 2023, el jefe del Ejecutivo Federal mexicano rechazó desaparecer la sección 'Quién es quién en las mentiras de la semana', activa desde hace dos años y en la que Elizabeth García Vilchis desmiente "información falsa" que publican medios de comunicación en México. El mandatario López Obrador se 'enojó' y se dirigió a Luis Almagro, secretario general de la OEA y le pidió que mejor se quitara la Organización en la que labora, ya que "no sirve para nada".

AMLO pide que la OEA desaparezca. Foto: Internet

Yo les recomiendo que desaparezca la OEA que no sirve para nada ¿Sirve para algo la OEA? ¿Saben ustedes que haya algo bueno la OEA? Lo único que ha hecho es avalar todos los actos autoritarios en contra de gobiernos legítimos, legales, populares en América Latina. Nada más eso es lo que ha hecho la OEA. Entonces no tiene ninguna autoridad, ni autoridad moral, ni autoridad política. No hace falta, no, no, ni conviene pues responderles, están muy desacreditados", agregó AMLO.