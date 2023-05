Así funciona el Mexipase, la única forma de pago en el Mexibús a partir del 13 de mayo; adiós a la roja

Comparta este artículo

Toluca, Estado de México.- A partir del sábado 13 de mayo, usuarios del Mexibús ya no podrán ingresar con la tarjeta roja y el acceso será sólo con el MexiPase, así lo informó la Secretaría de Movilidad del Estado de México, la cual aclaró que el saldo que quede en la tarjeta tradicional no es reembolsable ni transferible, por lo que pidió a los usuarios utilizarlo para no perder ese dinero. Ahora, comienza una nueva era en el transporte público mexiquense.

Ahora miles de usuarios que todavía utilizaban la tarjeta roja tendrán que migrar a esta forma de pago, la cual homologa a todos los medios de transporte público del Estado de México. Con esto, el Gobierno mexiquense busca facilitar el viaje a la población a través de una única forma de pago, por lo que de igual manera, el mantenimiento del sistema será más sencillo, ya que el Mexipase se quedará como la única alternativa.

La tarjeta Mexipase entró en operación en octubre de 2021 y al principio operaba solamente para los sistemas Mexibús III corredor “Chimalhuacán–Nezahualcóyotl–Pantitlan” y para el Mexicable Ecatepec, próximamente operará también en el Mexibús IV corredor “Indios Verdes-Tlalnepantla-Ecatepec-Tecámac”. Sin embargo, conforme al plan del Gobierno del Estado de México, su uso se ha expandido al resto de opciones de transporte público.

Mexipase en el Estado de México, Foto: Especial

En ese sentido, dentro de los proyectos de expansión para esta modalidad de tarjeta está incorporar a los sistemas Mexibús I corredor “Ciudad Azteca-Tecámac” y Mexibús II corredor “Lechería-Coacalco-Plaza Las Américas”, este fue un proceso gradual, iniciando con la Línea II a finales de 2020 y posteriormente en 2021 la Línea I, por lo que ahora se homologará la forma de pago en todas las líneas de este transporte.

El costo del Mexipase es de 10 pesos, la cual puede ser adquirida en las máquinas de venta y recarga de tarjetas, presentes en todas las estaciones del Mexibús. La tarifa de viaje individual en el Sistema de Transporte Masivo Mexibús tiene un costo de $9.00 pesos. Niños mayores a un metro de altura pagaran pasaje. Este Mexipase también se puede utilizar en el Mexicable . La tarifa de viaje individual en el Sistema de Transporte Masivo Mexicable tiene un costo de $9.00 pesos

Personas mayores a 60 años presentando su tarjeta de INAPAM vigente, niños menores a 5 años y personas con discapacidad su acceso será gratuito. Mascotas sin costo adicional siempre y cuando las dimensiones no rebasen: el ancho de las piernas del pasajero sentado, el alto de su tórax o 15 kg de peso. En caso de que se rebasen esos criterios, el pasajero pagará boleto adicional y el animal deberá de portar correa y bozal. No se permiten mascotas de tipo salvaje.

Fuente: Tribuna