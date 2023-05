Microsismos en CDMX: Claudia Sheinbaum explica el posible origen de este fenómeno en la capital

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La Ciudad de México se encuentra, por su ubicación geográfica, está propensa a sufrir constantes movimientos telúricos, la mayoría de estos, superficiales y de corta duración. A estos movimientos se les conoce como como microsismos y no rebasan los 3.8 grados en Escala Richter. Este tipo de sismos suelen ser perceptibles en las zonas cercanas al epicentro y no suelen activar la alarma sísmica. Asimismo, no ocasionan daños mayores.

Esto se debe a que la capital está situada en una zona de alta actividad sísmica donde la interacción entre la Placa de Cocos y la Placa Norteamericana provoca constantes movimientos. Cabe destacar que en los últimos meses se ha hecho popular este término, pues se han registrado en diferentes alcaldías, en algunos casos se han implementado protocolos de seguridad como si se tratara de un sismo de mayor magnitud.

Ante este fenómeno, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, ya emitió una postura e informó sobre esta actividad sísmica en la capital, la mandataria capitalina señaló que esto se ha originado por una falla en la Sierra de las Cruces. Asimismo, también explicó la razón de que no se activara la alerta sísmica durante estos eventos está diseñada para alertar movimientos telúricos lejanos.

Microsismos en CDMX, Foto: Especial

La Red Ecos de Sismología se reunirá este jueves para analizar los microsismos que se han registrado en la Ciudad de México y el Valle de México, así lo confirmó Claudia Sheinbaum, quien posteriormente se reunirá con ellos para que puedan explicar a detalle a la ciudadanía. Además, hizo énfasis en que estos microsismos son de baja intensidad y que no hay manera científicamente comprobada de saber cuándo van a ocurrir.

Por otro lado, Claudia Sheinbaum dejó claro que serán los propios científicos quienes otorgarán toda la información, esto para dar declaraciones con fundamento científico. Cabe señalar que los microsismos suelen presentar magnitudes pequeñas menores a 3.8 y pueden generar aceleraciones que los hacen perceptibles solamente en las zonas próximas al epicentro.

Claudia Sheinbaum Microsismos en CDMX, Foto: Especial

Finalmente, la famosa falla en la Sierra de las Cruces se encuentra en el Estado de México, se trata de una formación que separa al Valle de México del Valle de Toluca. Las autoridades capitalinas decidieron presentar esta información para que la población pueda seguir las recomendaciones de seguridad, así como para mantener al día sobre la posible causa de estos eventos de la naturaleza.

