Sismo matutino en México: Nuevo temblor en la CDMX causa pánico y llena el Internet de MEMES

Ciudad de México.- La noche del pasado miércoles 10 de mayo del 2023, en pleno Día de las Madres, un sismo de magnitud 3 con epicentro en la alcaldía Magdalena Contreras, en la Ciudad de México (CDMX), puso en alerta a los capitalinos. No obstante, el pánico y la tensión no han terminado, pues horas después, la mañana de este jueves 11 se reportó un nuevo temblor, ahora de 1.7 de fuerza, según el reporte del Servicio Sismológico Nacional (SSN).

De acuerdo con información de la dependencia, la mañana de este jueves 11 de mayo del 2023, a las 09:05 horas, tiempo local, ocurrió un nuevo sismo en la capital mexicana, este nuevo siniestro tuvo su epicentro a cuatro kilómetros al noreste de la alcaldía Magdalena Contreras y fue de magnitud 1.7. Debido a su baja intensidad, no ameritó la activación de la Alerta Sísmica.

Asimismo, la baja potencia del temblor no permitió que se sintiera en toda la Ciudad de México. Según testimonios en redes sociales, el movimiento telúrico fue percibido principalmente en las alcaldías Benito Juárez y Álvaro Obregón. Por su parte, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil informó que este nuevo sismo no ha dejó afectaciones, sin embargo, aseguró que las dependencias del Gobierno realizan ya las revisiones necesarias.

Luego del microsismo de esta mañana [jueves 11 de mayo del 2023], siguiendo el protocolo del Plan de Emergencia Sísmica, establecimos comunicación con las Unidades de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de las Alcaldías. No se reportaron afectaciones; solamente algunos ejercicios de evacuación. Permanecemos atentos", se lee en el comunicado compartido en Twitter.

Sismos en CDMX provocan que Internet se llene de memes

Si bien los sismos son fenómenos naturales que deben tomarse con seriedad, a fin de actuar de forma eficiente para evitar tragedias, los recientes movimientos telúricos han provocado que usuarios de redes sociales llenen el Internet de memes. En algunos señalan que no se pudo dormir bien, por el siniestro nocturno del Día de las Madres, y que ahora el desayuno se ha visto interrumpido por un nuevo temblor.

Otros usuarios se burlaron de que cuando no tiembla en CDMX (como ocurrió el pasado lunes), suena la Alerta Sísmica, pero que cuando tiembla, no suena. Asimismo, no faltó el meme que hiciera referencia al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y a una de sus declaraciones más polémicas sobre sus opositores. ¡Admira lo memes y comparte los que te parezcan más divertidos!

