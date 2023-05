Título 42: Tras llamada con Joe Biden, AMLO ordena reforzar frontera de EU con Guardia Nacional

Ciudad de México.- La mañana del pasado martes, el presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), sostuvo una llamada con su homólogo, el mandatario de los Estados Unidos de América (EU) en la que hablaron, entre otros temas, sobre migración. Dos días después, el jefe del Ejecutivo Federal mexicano informó que, en el contexto del fin del Título 42, ordenó reforzar la frontera norte con elementos de la Guardia Nacional (GN).

En la conferencia de prensa 'mañanera' de hoy, jueves 11 de mayo del 2023, el presidente mexicano compartió detalles sobre la videoconferencia que sostuvo con Joe Biden el martes 09, desde Palacio Nacional. Un día antes, adelantó que algunos de los temas a tratar serían migración, la actual crisis causada por el fentanilo y la economía en ambos países. Para este día, reveló que, con el fin del Título 42 en la Unión Americana, el Gobierno de México reforzará la frontera con EU agentes de la GN. Esta sería una iniciativa de AMLO, según su misma declaración.

Aunque esta decisión ha causado controversia, el mandatario López Obrador aseguró que los elementos de la Guardia Nacional llevan la instrucción de no utilizar la fuerza con las personas migrantes. Asimismo, AMLO dijo que "advirtió" a Biden sobre los gobernadores de Texas y Florida, que en con ánimo oportunista, buscarían provocar confrontación entre México y EU por la materia migratoria.

AMLO ordenó reforzar la frontera de EU con la GN tras fin del Título 42. Foto: Gobierno de México

No con él [fue un acuerdo], nosotros tomamos la decisión. Sí [habrá un reforzamiento en la frontera con GN], llevan la instrucción de no utilizar la fuerza [...] No tengo idea [de cuántos elementos de Guardia Nacional reforzarán], pero sí decidimos que ese esté pendiente para evitar provocaciones, porque eso sí se lo dije al presidente Biden: que hay políticos en su país interesados, son politiqueros", declaró el jefe del Ejecutivo Federal mexicano desde el Salón de la Tesorería.