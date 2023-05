Claudia Sheinbaum de gira en Oaxaca: Presume logros en educación y programas sociales de la CDMX

Comparta este artículo

Juchitán, Oaxaca.- La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, continúa con sus llamadas asambleas informativas a lo largo de la República, pues en las últimas semanas ha realizado giras por diferentes estados para informar a la ciudadanía sobre los resultados que ha obtenido su administración en la capital, lo que sin duda le ha provocado críticas de sus detractores, quienes lo califican como un acto de campaña.

En ese sentido, la mandataria capitalina destacó la implementación de programas sociales en la Ciudad de México y destacó ‘Mi Beca para Empezar’ como un importante apoyo para que los alumnos continúen con sus estudios. En cuanto a movilidad, habló sobre el Cablebús, así como la modernización del transporte público y que ahora es amigable con el medio ambiente, pues destacó la la adquisición de trolebuses.

Ahora, durante su asamblea informativa en el Estadio “ El Juchiteco”, Claudia Sheinbaum destacó la importancia de la cuarta transformación y sus principios de no mentir, no robar y no traicionar. Pues enfatizó en la necesidad de garantizar la igualdad entre la población, curiosa afirmación, pues la hizo en una de las entidades con más pobreza de la República mexicana, lo que le valió el aplauso de todos los presentes.

“Los gobiernos de la cuarta transformación están para eliminar desigualdades”, destacó.

De nueva cuenta, Claudia Sheinbaum se refirió a los apoyos que se otorgan en la Ciudad de México para estudiantes de preescolar a universidad y dejó claro que la educación es un derecho. “Es un derecho a la educación, todos tenemos derecho a la salud pública gratuita, el derecho a la vivienda, el derecho al trabajo digno, el derecho a trabajar la Tierra”, señaló. Algo que, aseguró, se debería replicar en otras entidades

Claudia Sheinbaum en Oaxaca, Foto: Especial

Claudia Sheinbaum estuvo acompañada por Salomón Jara, gobernador de Oaxaca y continuó con su discurso sobre la importancia de la educación, afirmó que en la CDMX hay un millón 200 mil con apoyos. Asimismo, señaló que también se preocupa por las personas con discapacidad y los adultos mayores. “Los gobiernos del Estado deben garantizar la educación pública, está bien que alguien lleve a sus hijos a una escuela particular pero el gobierno debe garantizar la educación pública como lo hizo Vasconcelos”, precisó.

Finalmente, Claudia Sheinbaum resaltó el principio de la paridad de género que reina en el Gabinete del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues indicó que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) es encabezada por una mujer, refiriéndose a Rosa Icela Rodríguez. Señaló que una mujer es la encargada de la seguridad del país.

Fuente: Tribuna