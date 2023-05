¿Doble hoy no circula o contingencia? Esto dicen las autoridades sobre los vehículos que 'descansan'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El próximo lunes 15 de mayo, en México se celebra el Día del Maestro, evento por el cual al Secretaría de Educación Pública (SEP) optó por marcar en el calendario que no habrá clases ni para docentes y mucho menos alumnos, lo que deja un ‘fin de semana largo’ que permite a las familias poder salir a algún destino turístico y gozar de un breve descanso, Si es tu caso, antes deberás tomar en cuneta que el Programa Hoy No Circula Sabatino está en macha y por ende, estos autos no circulan.

De acuerdo con lo expuesto por la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), este día corresponde al segundo sábado del mes, por lo cual, vehículos con holograma 1 y terminación de placa en número par (2, 4, 6 y 8), deberán 'descansar' desde las 05:00 y hasta las 22:00 horas, de lo contrario, se aplicará una multa violar esta norma de tránsito por parte de los elementos de tránsito adscritos a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

Foto: Twitter

Cabe insistir que además de los vehículos antes mencionados, también dejan de circula aquellos que cuenten con holograma 2 o bien, los que posean placas emitidas por entidades foráneas, es decir, por aquellos estados que no forman parte de la CAMe. Si te lo preguntas, la Megalópolis la abarca tanto la CDMX como el Edomex, Hidalgo, Morelos, Puebla, Querétaro y Tlaxcala. Te recomendamos evitar circular a lo largo del día si tu auto cumple con tales condiciones.

Solo se permitirá circular a las unidades que cuenten con hologramas 0 y 00, además de los que sean del tipo eléctrico o híbrido. Para estas unidades, no importará si la terminación de placa sea en número par, al tiempo que también quedan exentos los vehículos con placa para personas con discapacidad, ambulancias, patrullas, autobuses de pasajeros o motocicletas. El resto deberá 'quedarse en casa' hasta que se termine este programa.

Foto: Twitter

Lugares donde aplica el Programa

Las 16 alcaldías de la CDMX contarán con elementos de tránsito desplegados a modo de verificar que no se incumpla con este reglamento; sin embargo, en el caso del Estado de México, la norma aplicará para 18 municipios los cuales son: Atizapán de Zaragoza, Coacalco de Berriozábal, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec de Morelos, Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Tecamac, Tlalnepantla de Baz, Tultitlán y Valle de Chalco.

Si por alguna razón se hace caso omiso a la implementación del Hoy No Circula por parte de las autoridades, se aplicará una multa que corresponde a una sanción de entre 20 a 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA), la cual subió su precio desde el pasado mes de febrero quedando en un valor de 103.74 pesos, lo que da un aproximado a pagar de mil 924.40 pesos y hasta dos mil 886.60 pesos. Si se cuenta con multas pendientes, no se podrá llevar a cabo la verificación vehicular.

Fuente: Tribuna / CAMe