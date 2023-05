Temblor en CDMX: Nuevo sismo causa pánico y pone en alerta a habitantes del centro de México

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Durante las primeras horas de este lunes 15 de mayo del 2023, Día del Maestro, un nuevo sismo provocó pánico entre habitantes de la Ciudad de México (CDMX). Cabe mencionar que este siniestro es uno de los muchos que ya se han reportado en días recientes, y que si bien se trató de un temblor de baja magnitud (1.8), civiles se han mantenido alertas a las indicaciones de las autoridades capitalinas, a fin de evitar tragedias.

De acuerdo con información compartida por el Servicio Sismológico Nacional (SSN), el nuevo sismo que 'despertó' a los capitalinos este Día del Maestro, ocurrió alrededor de las 02:45 horas, tiempo local. Su epicentro se ubicó a cuatro kilómetros al noreste de la alcaldía Magdalena Contreras, en el sur-poniente de la capital. Debido a que tuvo su origen en la CDMX y su intensidad fue baja, no se activó la Alerta Sísmica.

Sismo en CDMX despierta a los capitalinos. Foto: Twitter

Luego de que el 'jalón' despertara a los habitantes de la capital mexicana, agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX), comandados por Omar García Harfuch, realizaron recorridos de prevención y vigilancia e informaron que este nuevo microsismo no causó daños en inmuebles. De igual forma, no se reportaron heridos ni víctimas mortales, por lo que no fue necesario el apoyo de paramédicos de ninguna institución.

A la fecha de publicación de esta nota, la Secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil no ha compartido nueva información sobre el movimiento telúrico que alertó a los capitalinos la mañana de este lunes 15 de mayo. Por otra parte, información del Sismológico Nacional revela que las coordenadas geográficas exactas registradas fueron 19.36 de latitud y -99.19 de longitud. La profundidad del temblor se estima en dos kilómetros.

Cabe recordar que este siniestro en la categoría de microsismo, el cual se define como un evento sísmico de baja magnitud y energía liberada. Estos temblores, los cuales son de menor intensidad, no suelen ser percibidos por la mayoría de las personas, pero pueden ser detectados y registrados por sismómetros y otros instrumentos de monitoreo sísmico. Hasta ahora, estos siniestros han afectado el sur de la capital mexicana; en el norte de la misma ciudad, no han sido percibidos.

Por su naturaleza, no se activa la Alerta Sísmica de la CDMX y el Área Metropolitana.

Fuente: Tribuna