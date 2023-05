Hay 'tiro': Sheimbaun le responde a Ebrard tras asegurar que va ganando encuesta y "está nerviosa"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El pasado 16 de mayo, el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) Marcelo Ebrard Casaubón, aseguró que las encuestas para definir cuál es la 'corcholata' de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) favorita de los votantes, él tenía cierta ventaja ya que los números lo favorecen, es decir, insistió en que él está a la cabeza dejando atrás a la jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum Pardo, lo que lo llevó a remarcar que sus rivales "están nerviosos", frase que se tradujo con dedicatoria no solo a los demás partidos políticos sino a los personajes que también son considerados como presidenciables por el partido fundado por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO)

Vamos ganando, pues por eso está nerviosa”, dijo el canciller.

Si bien el titular de la cancillería no dijo ningún nombre en específico, este miércoles 17 de mayo la mandataria capitalina respondió a las recientes declaraciones, por lo que resaltó que este no es el momento para adelantarse y por ello sugirió, esperar a que se lleguen los tiempos adecuados para saber cuál de todos los políticos 'destapados' por el titular del Poder Ejecutivo es el favorito para ser considerado por Morena a la boleta electoral del 2024. Cabe destacar que el partido político en cuestión todavía no lanza la convocatoria para los aspirantes a las elecciones presidenciales y por ello Sheinbaum Pardo insistió en que lo más favorable es "aguantar un poco".

Yo creo que hay que aguantar un poco a que pase la elección del Estado de México y Coahuila y después a qué nos llame el Comité Ejecutivo de nuestro partido".

Desde el Antiguo Palacio del Ayuntamiento la mandataria capitalina fue cuestionada sobre si hay una especie de guerra sucia entre las 'corcholatas' figuran como favoritos para suceder al presidente López Obrador, activo por el cual dejo claro que por su parte no hay tal conflicto aunque dejó claro que no puede opinar por los demás, por lo que es lo único que le queda es esperar que esto no sea así ya que al final todos buscan continuar con el proyecto de Gobierno del mandatario de origen tabasqueño.

Se presta mucho a que haya contradicción en lo que decimos y no la hay en realidad. Yo siempre voy a hablar a favor de la unidad", destacó.

Sheinbaum recibe galardón

Mientras le mandataria capitalina aclaraba si en realidad había una especie de rivalidad directa con el canciller Marcelo Ebrard, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), le entregó este miércoles 17 de mayo un reconocimiento debido a que su administración lanzó el programa Mi Beca para Empezar mediante el cual los alumnos de educación básica reciben un recurso de manera bimestral, el cual pueden emplear tanto para la compra de artículos escolares como para efectos de manutención de vivienda.

Dicho reconocimiento fue entregado a la jefa de Gobierno por parte de Luis Fernando Carrera Castro, quien funge como representante de la Unicef en México; el funcionario resaltó que este programa ha permitido hacer una diferencia entre muchas familias, sobre todo durante la pandemia por Covid-19, periodo en el que el Gobierno capitalino no sólo adelantó el pago de este programa, sino que además resultó que se podía utilizar para cualquier efecto, en este caso la compra de víveres o temas relacionados con la salud.

Los fondos de estas becas fueron para necesidades básicas esenciales como alimentación, fue un momento determinante, no se pensó la beca originalmente con esa percepción, esa intención, pero el impacto que tuvo fue bueno", dijo Carrera Castro.

Claudia Sheinbaum fue galardonada por la Unicef

Delante de los representantes de la prensa quienes se dieron cita en el Simposio sobre Protección Social para la Infancia de Entidades Federativas, Claudia Sheinbaum agradeció este reconocimiento, al tiempo que también destacó que se consiguió gracias al trabajo conjunto que se llevó a cabo para con ello conseguir beneficiar a los más jóvenes, en este caso los estudiantes de educación básica de quienes a través de una tarjeta, reciben el recurso con base al nivel de grado colar que actualmente estén cursando.

Unicef es la organización más importante de las Naciones Unidas relacionadas con la niñez. (…) Es más que un reconocimiento a la ciudad, en particular para los niños y niñas", reiteró.

