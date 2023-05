Microsismos en la CDMX: Claudia Sheinbaum presentará nueva herramienta de medición de riesgos

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La titular de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México (SGIRPC), Myriam Urzúa Venegas, aseguró que los microsismos no representan un riesgo para la población ni su patrimonio y detalló que se trata de movimientos que se registran de manera periódica y no superan los 4 grados de magnitud, es decir, son superficiales, por lo que no representan riesgo alguno.

Por ello, la funcionaria capitalina llamó a la población a mantener la calma al respecto. Incluso, de manera previa, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) exhortó a mantener la calma ante los recientes sismos de baja intensidad registrados en la Ciudad de México. Algo que Myriam Urzúa secundó y pidió a las personas a no caer en pánico cuando se registren estos movimientos en la capital

“Son sismos que se presentan cada cierto tiempo y que no superan los 3.8 o los 4 de magnitud, son muy superficiales, y que verdaderamente no representan, salvo la percepción de la gente que está alrededor del epicentro de estos microsismos, un riesgo ni para la población, ni para el patrimonio de las personas, ni de la ciudad”, señaló la encargada de protección civil de la Ciudad de México.

Nuevo instrumento para medir microsismos en la Ciudad de México

Por su parte, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, adelantó que este jueves 18 de mayo la Red ECOs de Sismología de la Ciudad de México presentará una nueva instrumentación especial para microsismos en la capital, esto con el objetivo de conocer el riesgo a que se puede enfrentar la población con estos movimientos.

“La Red ECOs de microsismos, por ejemplo, que financiamos desde el gobierno de la ciudad, pudo instrumentar en toda la Ciudad de México algo que nunca estaba instrumentado, que era una instrumentación especial para los microsismos de la ciudad; hoy tenemos un conocimiento muy distinto de los microsismos de lo que teníamos en 2019, cuando entramos al gobierno”, señaló Sheinbaum Pardo.

Finalmente, la mandataria capitalina señaló que con esta red se puede analizar un microsismo en los primeros minutos después de su registro, información que” desarrolla el conocimiento y nos permite saber, en particular en este tema que tiene que ver con protección civil, cuál es el riesgo al que podemos enfrentarnos”, explicó. Desde el 10 de mayo se han registrado al menos una decena de estos movimientos, el último de ellos la noche del martes pasado.

