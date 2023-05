Reforma al Poder Judicial: AMLO, a favor de Consulta Popular para elegir a ministros de la SCJN

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), en su conferencia de prensa matutina desde Palacio Nacional, se mostró a favor de una nueva Consulta Popular en la que los mexicanos decidan si los ministros y jueces de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) deben ser elegidos a través del voto. Apuntó que si bien se debe revisar qué dicta la Ley, sería "algo bueno".

La propuesta de una Consulta Popular sobre elegir a los ministros de la SCJN fue puesta por Ignacio Mier. Foto: Twitter

En la conferencia 'mañanera' de hoy, miércoles 17 de mayo del 2023, el jefe del Ejecutivo Federal mexicano declaró que apoya la Consulta Popular que propuso el coordinador de los diputados por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Ignacio Mier, para reformar el Poder Judicial, la cual tendría el objetivo de determinar si ministros, magistrados y jueces, serían elegidos por el voto popular. Mencionó que habría que revisar si esta no se vería interrumpida por las elecciones en el Estado de México (Edomex) y en Sinaloa.

Yo pienso que ayuda lo de la consulta, nada más hay que ver el procedimiento legal porque al parecer, puedo estar equivocado, no se pueden llevar a cabo cuando inician los procesos electorales. [...] Si hay tiempo y está permitido por la ley, sería bueno porque hay que informarle a la gente, y todos teneos que participar en limpiar, moralizar, purificar la vida pública", declaró el presidente de México.

En su misma intervención, el presidente de México sostuvo que "es un hecho, se puede probar, de que el Poder Judicial, casi en su totalidad, de arriba a abajo, está podrido, que solamente le sirve a los potentados y a los delincuentes, que no imparte justicia en beneficia del pueblo. Entonces sí hay que renovarlo". Cabe mencionar que no es la primera vez que AMLO se expresa así sobre la SCJN, pues en ocasiones anteriores mencionó que este ya "no tiene remedio".

López Obrador se mostró emocionado por la propuesta de una nueva Consulta Popular, e incluso planteó cuál podría ser la pregunta para que los mexicanos decidan. Finalmente, el jefe del Ejecutivo Federal mexicano detalló que se debe preguntar al pueblo de México si quiere que los integrantes del Poder Judicial sean elegidos por el voto universal.

Ojalá y se lleve a cabo la consulta, que se le pregunte al pueblo, es muy sencillo. Hasta los mismos ministros de la Corte de acuerdo a la ley, son los que tienen que revisar la pregunta. Es muy sencillo: '¿quieres que se elijan a los jueces, magistrados y ministros de la Corte que forman parte del Poder Judicial?' Sí o no, ahí está la pregunta, y a votar", mencionó el presidente de México.

